Organizaciones sociales respaldan a Vidulfo Rosales para que sea el nuevo Fiscal de Guerrero

Chilpancingo, Guerrero- Dirigentes de organizaciones sociales acudieron al Congreso del Estado para respaldar la candidatura de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de los padres de los 43, para ocupar el cargo de fiscal general del estado.

Dijeron que en el nombre de al menos 70 organizaciones sociales entregaron un escrito de respaldo a Rosales Sierra para ocupar el cargo de Fiscal General del Estado, que a partir de este 15 de noviembre dejó vacante Jorge Zuriel de los Santos, tras renunciar a ese puesto.

Los dirigentes de varias organizaciones sociales aseguraron que Rosales Sierra es el único profesionista que podría ofrecer un cambio en esa dependencia e investigar los casos de desaparición de personas que hay en Guerrero.

“Implica un riesgo muy alto porque estamos hablando de que se va a hacer el intento de retomar la vía de la legalidad que ha perdido la fiscalía, y se dijeron conscientes de que lamentablemente muchos de los que han luchado en este caminar han perdido la vida”, expreso Diana Hernández hija del luchador social Ranferi Hernández Acevedo.

Se dijeron confiados en que si el activista de Derechos Humanos es elegido por los diputados locales se avanzará en el esclarecimiento de varios de los casos de líderes de organizaciones sociales y activistas de distintos movimientos que no han sido resueltos, “y es que las familias claman justicia”.

Por su parte, Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero de las Comunidades y Ejidos opositores a la presa La Parota, dijo que al inicio solo tres organizaciones respaldaban la llegada de Rosales Sierra a la Fiscalía, sin embargo, “hoy ya son 70 organizaciones que signaron el documento”, mismo que fue entregado al congreso, así como más de 100 personas entre comisarios y actores sociales.

“Proponemos a Vidulfo Rosales Sierra, porque no queremos la imposición de un fiscal carnal, ya no queremos fiscales bandidos, ya no queremos fiscales narcos, yo fui el primero en señalar que Jorge Zuriel de los Santos era un narco fiscal”, aseguró Suástegui Muñóz.

Sostuvo que quienes han ocupado ese cargo hasta este momento solo han dejado una “estela de dolor y sangre en el estado”, por lo que consideran que ya no es posible seguir con esto, y sentenció que no permitirán que este congreso se arrodille ante la gobernadora Evelyn Salgado, queremos que escuchen al pueblo”.

Tras dar entrevistas a diferentes medios de comunicación, fueron recibidos por el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, quien recibió el documento y le advirtieron que no quieren más personajes como Zuriel de los Santos en la Fiscalía General.

Hasta este martes, solo dos profesionistas han entregado su documentación para buscar el cargo de fiscal general del estado desde que el Poder Legislativo emitió la convocatoria el pasado 9 de noviembre.