Félix Salgado de nuevo contra el INE: lo culpa de la baja participación en consulta popular

Chilpancingo, Gro.- El senador Félix Salgado Macedonio lamentó la baja afluencia de ciudadanos en las casillas para participar en la consulta popular para enjuiciar a actores políticos del pasado, y culpó al Instituto Nacional Electoral (INE) de la situación por no dar difusión a esa jornada.

Para que el resultado del ejercicio sea vinculatorio para iniciar investigaciones “y emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos...”, se requiere la participación en 59 mil mesas receptoras de al menos 37 millones 423 mil 269 ciudadanos, lo que equivale al 40 por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores.

El senador y padre de la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, acudió a emitir su voto en la casilla 1267, instalada en el estacionamiento del Auditorio Sentimientos de la Nación.

Al llegar fue abordado por los medios de comunicación, y al ser cuestionado sobre la poca afluencia, el legislador consideró que lejos de ser un fracaso es un éxito ciudadano el que existan este tipo de ejercicios.

“Es un éxito para el pueblo de México, lo que me parece mal es que el INE no haya participado en la promoción de la consulta. No hubo ningún anuncio, no hubo ninguna promoción y aparte no avisó que se cambiaba el lugar donde normalmente se instalaban las casillas. Esa es de Soriana y las cambiaron al Auditorio”, expresó.

Dijo que al cambio de casillas, como fue el caso de la 1267, sin previo aviso al electorado “se le llama el ratón loco”, y expresó su malestar porque ese tipo de circunstancias se dieran a unos minuto de instalar las casillas.

Y es que en ese caso de esa casilla que se colocó en la tienda departamental ubicada a un costado del Palacio de Gobierno, administrativos dijeron a los funcionarios electorales que no había permiso para instalarse, por lo que de último momento se colocó en el estacionamiento del Auditorio Sentimientos de la Nación, con la ausencia de 7 funcionarios, por lo que ofrecieron a quienes acudieron 300 pesos para quedarse a trabajar.

Salgado Macedonio cuestionó la ubicación de la casilla: “¿Por qué acá, a escondidas?, ¿quién las ve?, ¿a qué hora avisó el INE que se cambiarían? Es una obligación del INE el haber difundido la consulta y no lo hizo”.

Reconoció que la participación ciudadana debe llegar al 40 por ciento de la lista nominal del INE, de lo contrario no será vinculante: “Sin embargo, yo digo que es un gran ejercicio cívico la consulta nacional”.

Dijo desconocer cuál es la pregunta que viene en la papeleta: “Ahorita vamos a ver qué dice. No nos informaron cuál es la pregunta, hasta ahorita vamos a saber”.

En tanto, algunos ciudadanos se quejaron de la “pésima organización de parte del INE”.