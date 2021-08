Consulta popular: abren casi 95% de mesas receptoras, informa el INE

La consulta popular de este domingo sobre el posible enjuiciamiento a expresidentes contó con el 94.87 por ciento de las mesas receptoras instaladas, informó el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

Solo siete mesas no se instalaron y fue por decisiones comunitarias, no por violencia, acotó en conferencia de prensa.

Las entidades en donde no se pudieron instalar las mesas fueron Chiapas (cuatro) Veracruz (una) y Baja California (una), detalló.

#AlMomento hay 54,147 Mesas Receptoras instaladas, esto quiere decir el 94.87% informa el Consejero Presidente @lorenzocordovav. #ConsultaPopular



🕓 Con corte a las 11:15h. pic.twitter.com/ivscywcwc5 — @INEMexico (@INEMexico) August 1, 2021

Tras calificar como un éxito el ejercicio de este domingo, el consejero rechazó la versión de morenistas de que el INE no quería la consulta.

“Digamos no a las mentiras, las mentiras a otro lado”, sostuvo.

También aseveró que hay quienes quieren interpretar la pregunta de la consulta de otra forma, pero que el INE solo preguntó lo que la Suprema Corte ordenó: “El INE no interpreta”.

El @INEMexico no ha escatimado ni escatimará su capacidad técnica y profesional en la organización de cualquier mecanismo de participación que contribuya a fortalecer la vida democrática. La #ConsultaPopular2021 es ya un éxito. pic.twitter.com/jjDIwRAE3P — Lorenzo Córdova V. (@lorenzocordovav) August 1, 2021

El senador Félix Salgado Macedonio lamentó este domingo la baja afluencia de ciudadanos en las casillas para participar en la consulta y culpó al INE de la situación por no dar difusión.

“Es un éxito para el pueblo de México, lo que me parece mal es que el INE no haya participado en la promoción de la consulta. No hubo ningún anuncio, no hubo ninguna promoción y aparte no avisó que se cambiaba el lugar donde normalmente se instalaban las casillas”, expresó el morenista.

Con información de la corresponsal Rosario García