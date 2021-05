Candidato panista olvida nombre de comunidad indígena que le dio constancia

El candidato a diputado federal por la vía plurinominal uno por Morelos y, por elección de Acción Nacional, Daniel Martínez Terrazas confirmó que sí obtuvo una constancia de una comunidad indígena para poder cumplir con las acciones afirmativas que ordenó el INE.

Refirió que le fue entregada de una comunidad Náhuatl ubicada en Guerrero, en donde aseguró que ha hecho una ardua labor, pero de la cual no se supo el nombre.

“Ya lo expliqué a muchos medios de comunicación. Lo hicimos de manera legal presentamos los documentos en tiempo y forma y yo creo que no hay nada que aclarar”, expresó el aspirante a la reelección.

Al diputado federal se le cuestionó si la constancia le fue expedida en la comunidad indígena de Coajomulco, en el municipio de Huitzilac como lo habían referido a este medio, fuentes cercanas que incluso laboraron con él y su familia, pero lo negó, dijo que el documento que lo acreditaba dentro de estas minorías, se lo entregaron de una comunidad guerrerense.

Se le preguntó en varias ocasiones, de qué región de la entidad guerrerense era la constancia, a lo que acotó “es una comunidad Náhuatl, tú sabes que tienen diferentes nombres y diferentes medios. El INE acreditó en tiempo y forma la comunidad, la candidatura, todo pasó absolutamente bien”.

Daniel Martínez añadió que incluso para que la comunidad indígena Náhuatl le acreditara su identidad como parte de ella, tuvo que hacer labor a favor de la zona, pero de nueva cuenta no reveló el nombre de alguna de las 45 áreas indígenas que se ubican en la región de la montaña guerrerense.

“Te lo piden antes (hacer labor) de acreditar la candidatura, si no, no te la dan y no debe ser antes de darte la constancia si no debe ser desde antes y está totalmente acreditado” reiteró.

Señaló que incluso “sería discriminatorio” si para ser indígena, se toma en cuenta que la persona debe ser de determinada estatura o color de piel, cuando al chihuahuense no se le había cuestionado por no cumplir con algún tipo de apariencia, si no por el nombre de la comunidad de dónde le expidieron la constancia y qué autoridad se la emitió.

“Es una comunidad Náhuatl que tiene presencia en varios estados, eso es lo importante que deben aclarar ustedes, es una comunidad Náhuatl, por supuesto que se conoce porque es parte de un municipio y un estado”, insistió.

De nueva cuenta se le preguntó el nombre y se le puso de ejemplo las existentes en Morelos, las comunidades indígenas de Tetelcingo en Cuautla o la de Tetlama en Temixco, pero volvió a referir que ese nombre no importaba

No obstante dijo que algunos candidatos no han acreditado con la candidatura en tiempo y forma o con documentación que no correspondía y el INE lo aclaró; después se fueron a un Tribunal Electoral, “no es mi caso”, remarcó.

“Pero además, ya te lo dije, es una comunidad indígena Náhuatl en el estado de Guerrero, no debe tener un nombre, aquí la legalidad se tiene que cuidar ante todo, está acreditado ante el INE y eso es lo importante que tenemos que dejar (...) vamos a ganar esta elección, vamos arrebatarle este distrito a Morena y en eso estamos totalmente concentrados no en grillaría”, aseveró.

Sin embargo al cuestionarlo por qué el PAN no dio la oportunidad de brindar ese espacio a un miembro de las comunidades indígenas del estado, señaló que él se siente orgulloso de ello.

Martínez Terrazas busca reelegirse como candidato a diputado federal, por dos vías, por la de mayoría y por elección, en la posición número uno; pero ambos registros fueron impugnados por una aspirante que consideró que el panista estaba violentando derechos electorales, además de que acusaron que él y sus hermanos Adrián y Juan Carlos se han “apoderado” de todos los espacios seguros como la regiduría, uno en Cuernavaca y las plurinominales.

Actualmente en Guerrero, las comunidades indígenas se localizan en 45 municipios, asentándose fundamentalmente en el área rural.

Destacan por la densidad de población Náhuatl los municipios de Copanatoyac, Cualac, M. de Cuilapan, Olinalá, Copalillo, Chilapa de Álvarez, Tepocoacuilco, Tlapa de Comonfort, Zitlala y Atlixtac, la mayoría de ellos en la región de La Montaña, sin embargo ninguna fue mencionada por el diputado federal panista, que busca reelegirse por el distrito uno de Cuernavaca.