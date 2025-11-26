‘Muy contento’: Sergio Andrade reaparece ‘desde un bellísimo rincón’ para anunciar nueva música

Sergio Andrade anunció su regreso a la música luego de más de dos décadas de alejarse de la vida pública. (Foto: IAGemini)

Sergio Andrade, exproductor de Gloria Trevi, anunció su regreso a la música luego de mantenerse alejado de la vida pública por casi dos décadas.

El papá de la influencer Valentina de la Cuesta compartió un video donde detalla un poco más la producción discográfica inédita que planea lanzar.

Desde que Sergio Andrade salió de prisión en 2007 no lanzó ninguna canción hasta este 2025.

“Amigos, ¿cómo están? los saludo desde este bellísimo rincón de nuestro planeta, muy contento porque viene el estreno de mis nuevas canciones, de las cuales son 11 cantadas y una instrumental, están hechas de una forma en la que pueden sentir ese cariño por la música y la existencia", declaró en un video que pasaron durante la emisión de De Primera Mano.

El material discográfico del productor Sergio Andrade se estrena el martes 2 de diciembre de 2025, aunque no precisó si se lanzaba en alguna plataforma digital en específico.

Esta reaparición la dio luego de que surgieran rumores acerca de problemas de salud graves que enfrentaba.

¿Qué pasó entre Gloria Trevi y Sergio Andrade?

La relación profesional entre Sergio Andrade y Gloria Trevi marcó una de las polémicas más mediáticas durante los años noventa, cuando el productor musical trabajó de cerca con la cantante e impulsó la carrera de quien se convertiría en una de las figuras más influyentes del pop latino.

El origen del escándalo se remonta a finales de la década de 1990, cuando diversas jóvenes vinculadas al equipo artístico de Andrade denunciaron presuntos abusos y conductas ilícitas que involucraron a la cantante Gloria Trevi y a Andrade, así como a personas cercanas a su equipo de trabajo.

Cabe destacar que la intérprete de ‘5 Minutos’ y el productor musical mantenían una relación amorosa en ese momento.

Gloria Trevi estuvo en la cárcel cuando mantenía una relación laboral y amorosa con Sergio Andrade. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

En 2000, las autoridades mexicanas emitieron órdenes de aprehensión relacionadas con cargos que incluían corrupción de menores y otros delitos. Andrade y Trevi fueron detenidos meses después en Río de Janeiro, en Brasil.

La pareja estaba acusada por los siguientes delitos:

Secuestro

Violación

Corrupción de menores

Tras varios años de litigio y revisiones judiciales, Sergio Andrade fue sentenciado en México por delitos vinculados a corrupción de menores. El productor permaneció en prisión hasta cumplir su condena en 2007, mientras que Trevi, después de enfrentar cargos, fue absuelta en 2004 por falta de pruebas.

El paso de Gloria Trevi por la cárcel marcó de manera permanente su trayectoria artística, especialmente después de reconstruir su carrera tras ser absuelta, pues ahora es considerada un símbolo de superación personal y profesional.

La cantante se mantiene en giras y conciertos de manera constante, mientras que Andrade quedó alejado completamente de los estudios, escenarios y de la vida pública.