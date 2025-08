‘Nos han dicho que los han visto vivos: ¿Qué le pasó a los del Grupo Fugitivo? Esto dicen los familiares

“Los vimos golpeados, pero acá los traen”, indica el mensaje. A dos meses de la desaparición de integrantes de Grupo Fugitivo, familiares de los músicos y la Fiscalía de Tamaulipas mantienen versiones encontradas sobre el destino de los artistas.

Las autoridades dicen que fueron asesinados. Los familiares acusan irregularidades en la investigación y aseguran que han recibido mensajes que les advierten que aún viven.

Aquella noche del domingo 25 de mayo, los integrantes de Grupo Fugitivo —Francisco Javier Vázquez (vocalista), Nemesio Antonio Durán, Livan Ediverto Solís, Víctor Manuel Garza y José Francisco Morales— desaparecieron en Reynosa, Tamaulipas, cuando se dirigían a un evento privado.

Las investigaciones determinaron que hombres armados los interceptaron, asesinaron y calcinaron sus restos; sin embargo, los familiares rechazan la versión de la Fiscalía de Tamaulipas.

¿Qué pasó con Grupo Fugitivo? Estas son las versiones

Tres familiares de los integrantes de Grupo Fugitivo fueron entrevistados en el pódcast de Pepe & Chema. Durante la plática, dieron detalles sobre el día de la desaparición, cómo iniciaron la búsqueda y las irregularidades de la investigación.

La historia sobre la desaparición de los músicos, que también interpretan el corrido titulado El dueño del Palenque, inspirado en Nemesio Oseguera, líder del CJNG, comienza la tarde del 25 de mayo.

Ese día, Grupo Fugitivo fue contratado para cantar en el sector de Rancho Grande en Reynosa. Cantarían durante dos horas.

Luego de ponerse de acuerdo, los músicos se despidieron de sus familias y se dirigieron al lugar. Esa fue la última vez que tuvieron contacto directo con su familia.

Un pariente de Livan Ediverto Solís, representante del grupo musical, cuenta que perdieron contacto desde la noche de ese domingo. “Empecé a mandarle mensajes y ya no me contestaba (...) Marcamos, pero todos los celulares mandaban directo a buzón”.

Sin saber que el resto de familias tampoco tenían noticias, los parientes de Liván se fueron a dormir con la idea de verlo al día siguiente. Esperaban que regresará por la tarde.

La desaparición de Grupo Fugitivo ocurrió en Reynosa, Tamaulipas, luego de que fueron contratados para un evento privado. (Fotoarte: El Fianciero Crédito: IA / Shutterstock)

El lunes, familiares de Francisco fueron a buscarlo a casa de Liván. “Llegué y toqué. Sale una muchacha y le dije, ‘Soy familiar de Paco. ¿Sabes algo? Necesito respuestas, no tengo comunicación con él’. La muchacha puso su cara igual que yo. Dijo: ‘Tampoco sé nada’“.

De todos los integrantes del Grupo Fugitivo, solo uno no desapareció. Carlos González tuvo un compromiso ese domingo y llegó tarde a la zona de Rancho Grande.

“La versión que él nos da es que estaba en un convivio eh familiar, que le comentó (a Liván) que no llegaría a tiempo, que los veía en el punto donde los habían citado. Los muchachos se van al punto, él llega después. Dice que cuando llega no ve nada ni movimiento, no ve nada de una fiesta. Se baja, da la vuelta para ver si había un evento y no había nada.

“Les manda mensajes (al resto de integrantes), les pregunta dónde están y no le contestan. Él se retira del lugar donde lo habían citado y ya no manda ningún mensaje. Ya no se vuelve a comunicar con nadie del grupo”, explicó el familiar de Liván.

—Quiero entender más la ubicación de Carlos González, ¿qué era y cómo era el lugar al que llegó?, preguntó el conductor del pódcast.

—Es una palapa abandonada, enseguida está un bar que se llama Bar La Chinita. Cuando Carlos llega y ve que no hay nadie y ve que los chicos no le contestan, él se regresa.

“Nosotros le preguntamos: ‘¿Cómo estuvo? ¿Cómo llegaste? ¿Qué pasó? ¿Qué viste?’ Él responde que dio vueltas para ver si encontraba otra palapa (…) Dice que él andaba buscando y que no vio nada”.

Tras platicar con Carlos, familiares fueron al sector de Rancho Grande; sin embargo, no encontraron indicios del paradero de los jóvenes y acudieron a la Fiscalía de Tamaulipas para interponer la denuncia.

Así inició la búsqueda del Grupo Fugitivo

“Nos juntamos y dijimos venimos a poner una denuncia de estos chavos que no aparecen, necesitamos ayuda”, recuerda un familiar de Francisco y agrega que en ese momento se encontraron con la primera sorpresa desagradable.

Mientras declaraban, unos agentes llegaron a la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas con la camioneta Yukon en la que se habían ido los músicos. Las autoridades explicaron que la localización fue gracias a una llamada anónima.

“¿Por qué harías una llamada anónima si no sabes si esa camioneta se está buscando?”, cuestiona el familiar de Francisco.

A partir de ese momento, la historia de la desaparición de Grupo Fugitivo está llena de irregularidades, según familiares de las víctimas.

—¿Dónde aparece la camioneta?, se le preguntó.

— Aparece en la colonia La Cañada.

—¿Qué tan lejos estaba del punto al que tenían que haber llegado los muchachos?

—Muy a lejos, a más de una hora.

—¿Qué encuentran dentro? ¿Venía con el remolque?

—Los instrumentos no estaban. Hasta la fecha no ha aparecido el remolque.

Las contradicciones de la Fiscalía de Tamaulipas en el caso de Grupo Fugitivo, según familiares

Para el 29 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó a los familiares que tenían a 9 personas detenidas por la supuesta desaparición; sin embargo, dijeron que “no se les acusaría del caso, porque fueron detenidos por posesión de armas y agresión a la policía”.

De acuerdo con la primera versión oficial, la detención se debió a los rondines en la zona. “Nos dan la versión de que andaban dando rondines y los ven que están tomando y que traen botes con cenizas. (Dicen) Que la policía vio que estaban tirando las cenizas. Así nos dijo un fiscal. Por eso (los policías) se acercaron y los muchachos respondieron a balazos”.

Las autoridades aseguran que integrantes de 'Los Metros' son los responsables de la desaparición y asesinato de los músicos del Grupo Fugitivo. (Fotoarte: El Fianciero Crédito: IA / Shutterstock)

Los detenidos se contradijeron cuando se les cuestionó sobre su presunto vínculo con el caso del Grupo Fugitivo: “Unos dicen que sí lo hicieron, otros que no, otros dicen que los forzaron, otros señalan a quiénes fueron”.

— ¿Cuál es la versión?

—En la que todos coinciden es que los matan (en la colonia Aquiles Serdán) y los meten a los hornos de la ladrillera, señala el familiar de Francisco.

—¿Es por eso que la Fiscalía va a la ladrillera a investigar?

— Por eso dicen que ahí terminó todo, agrega.

Según un familiar de Víctor Manuel Garza, antes de la detención de los presuntos responsables, las autoridades recibieron otra llamada anónima en la que se denunció que había hombres tirando cuerpos en la vía pública.

Tras recibir el ‘pitazo’, la policía acudió al lugar y se desató una balacera “muy fuerte”. El problema es que esta versión se contradice con testimonios de los vecinos, quienes negaron que haya ocurrido una balacera en el lugar.

“Solo había tres casquillos. En una balacera grande no hay solo tres casquillos y eso fue lo que se nos presentó. Los vecinos dijeron: ‘No, nunca hubo una balacera’”.

‘Fueron incinerados en una ladrillera’: La conclusión de la Fiscalía de Tamaulipas

El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, informó que al menos tres integrantes del Grupo Fugitivo fueron incinerados en el horno de la ladrillera en la colonia Aquiles Serdán.

Según el fiscal, se llegó a esa conclusión luego de las investigaciones, de la detención de los presuntos responsables y tras realizar pruebas de ADN. Incluso, el fiscal atribuyó los homicidios a integrantes de Los Metros, una facción del Cártel del Golfo.

Minutos después de la conferencia de la Fiscalía tamaulipeca, los familiares rechazaron esa versión, acusaron negligencia de las autoridades e incluso señalaron que no les habían informado de avances en el caso.

‘Nos dicen que los han visto vivos’

Pese a la versión de las autoridades, familiares de Grupo Fugitivo aseguran que han recibido mensajes en los que les dicen que los músicos aún están vivos.

—¿Considera que tienen elementos para pensar que están vivos?

—Sí, responde sin titubear el familiar de Liván, representante de Grupo Fugitivo.

—¿Cuáles son esos elementos o pruebas que le hacen creer esta versión?

—La misma gente nos ha dicho que los ven, que saben dónde anduvieron.

—¿Los han visto con vida?

—En algunos mensajes nos dicen: ‘los vimos golpeados, pero acá los traen’. Entonces sí creo que ahí siguen. Hay comentarios que no podemos descartar.

“Pienso que no podemos creer nada de lo que (las autoridades) dicen. (…) ¿Quién nos garantiza que no se pueden manipular los resultados? Si desde el principio empezaste con mentiras”, agrega el pariente de Liván.

’Vivimos con angustia’: Amenazan a familiares de Grupo Fugitivo

Luego de las diferencias con la Fiscalía de Tamaulipas y tras seguir en búsqueda de los músicos, los familiares han recibido amenazas de muerte a través de Facebook. Les advierten que dejen de buscar, que ya no den entrevistas.

“Vivimos con angustia. No se puede dormir pensando en muchas cosas. Vivimos con miedo también”, aseguran.

Antes de concluir la entrevista con el pódcast de Pepe y Chema, los familiares solicitaron que la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, atraiga el caso.