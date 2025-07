¿Katy Perry y Justin Trudeau tuvieron una cita? Esto sabemos de la cena en Canadá

‘In another life, I would be your girl’. La cantante Katy Perry y Justin Trudeau, el exprimer ministro de Canadá, están siendo relacionados de forma romántica, luego de que se les vio cenando juntos en Montreal.

Actualmente, Katy Perry, quien viajó al espacio con Blue Origin (la empresa de Jeff Bezos), se encuentra en el país, debido a que ella tiene programados cinco conciertos como parte de su gira ‘The Lifetimes Tour’.

Su avistamiento con el exprimer ministro ocurre unas semanas después de que Katy Perry confirmó su ruptura con el actor británico Orlando Bloom, padre de su bebé y con quien la intérprete de ‘Teenage Dream’ tenía una relación desde 2016.

¿Cómo fue la cena de Katy Perry con Justin Trudeau?

El diario especializado en espectáculos TMZ compartió dos fotografías en las que se puede apreciar a la cantante dentro de un restaurante. Frente a ella, está un hombre, quien ha sido identificado como el exprimer ministro Justin Trudeau.

El portal agrega que el personal de seguridad de ambos, estaba al tanto de la seguridad de la cantante y el político, aunque les brindaron espacio, ya que solo los estaban vigilando detrás de un vidrio.

La intérprete de ‘Firework’ y Justin Trudeau disfrutaron de una cena deliciosa, entre los platillos que pidieron se encuentra la langosta, además, bebieron algunos cocteles, de acuerdo con una fuente de TMZ.

Al finalizar la comida, los dos acudieron a la cocina de Le Violon con el objetivo de agradecer al chef los alimentos que acababan de degustar, sin embargo, ni Katy Perry ni Justin Trudeau han hablado al respecto.

Pues aunque la revista Page Six solicitó comentarios a los representantes de ambos, no tuvieron respuesta, por lo cual, se desconoce si realmente tienen un romance o solo fue una cena como amigos.

Katy Perry permanecerá en Canadá hasta el próximo miércoles 6 de agosto, debido a que su gira por el país comienza este martes 29 de julio y finalizará la próxima semana, tras ello seguirá sus shows por Estados Unidos.

¿Cómo es Le Violon, restaurante donde fue la cena de Katy Perry?

Le Violon es un restaurante ubicado en el barrio de Plateau de Montreal y su menú está basado en platos con mariscos y productos quebequenses de temporada, aunque también se pueden encontrar platillos hechos con chuleta de cerdo o cordero.

Este lugar cuenta con un solo piso y tiene una estética muy acogedora, pues en su interior se mantiene una decoración en tonos hueso, con sillas y gabinetes cafés e iluminación cálida. Además, lo que más llama la atención, es el cuadro gigante de un dálmata.

Y si, a diferencia de Katy Perry, decides ir sin compañía, entonces existe la posibilidad de cenar en la barra, en donde además se tiene acceso al bar del restaurante Le Violon.

¿Cuándo se separaron Katy Perry y Orlando Bloom?

El avistamiento de Katy Perry con Justin Trudeau sorprendió a los KatyCats (fans de la artista), debido a que la cantante anunció su ruptura con Orlando Bloom, el actor, hace tan solo un mes.

Los artistas fueron relacionados de manera amorosa en 2016, y aunque tuvieron una breve separación en 2017, su relación se mantuvo estable e incluso el 26 de agosto del 2020 dieron la bienvenida a su primer bebé: Daysi Dove Bloom.

Tras 9 años de relación, la pareja confirmó mediante un comunicado en conjunto que enviaron a la revista US Weekly, el pasado 4 de junio, en donde aseguraron que su principal preocupación es la educación de Daysi.

La cena de Justin Trudeau y Katy Perry desató algunas especulaciones de un romance. (Foto: EFE) (TERESA SUAREZ / JAMES ROSS/EFE)

“Orlando y Katy han cambiado su relación en los últimos meses para centrarse en la crianza compartida”, afirmaron, a pesar de ello, indicaron que querían seguir siendo considerados una familia, debido a su bebé: “su prioridad siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”.

Por su parte, Trudeau anunció su separación el 2 de agosto de 2023 de su esposa, Sophie Grégoire, con quien tiene tres hijos, tras 18 años de matrimonio, explica la agencia de noticias EFE.