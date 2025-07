¿De qué murió Michael Madsen? Confirman causa de muerte del actor de ‘Kill Bill’

A un mes de que el actor Michael Madsen, conocido por su papel en cintas como Érase una vez en Hollywood; fue encontrado sin vida en su hogar, finalmente se reveló cuáles fueron las causas de muerte.

Hasta ahora, lo único que se sabía sobre el fallecimiento del actor, quien era uno de los rostros recurrentes en las películas del cineasta Quentin Tarantino, es que el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles había descartado que se tratara de un delito.

Además, poco después de la muerte de Michael Madsen, su mánager Ron Smith aseguró que la causa aparente había sido un paro cardiaco; sin embargo, el certificado de defunción finalmente confirmó qué sucedió con el actor.

¿Cuáles fueron las causas de muerte de Michael Madsen?

Los documentos oficiales del fallecimiento del protagonista de Crime Story coinciden con un diagnóstico que brindó el cardiólogo de Michael Madsen a la NBC News, quien en días pasados adelantó que el actor tuvo insuficiencia cardiaca.

Pues el certificado de defunción del Médico Forense del Condado de Los Ángeles obtenido por la revista especializada en espectáculos TMZ explica que Madsen sufrió un paro cardiaco, el cual fue causado por diferentes factores.

“El paro cardiaco fue provocado por una miocardiopatía, enfermedad arterial coronaria y alcoholismo crónico. Otra afección importante fue la enfermedad tromboembólica”, afirma el portal.

Michael Madsen murió a los 67 años. (Foto: Especial El Financiero)

La miocardiopatía es una enfermedad que afecta al músculo cardiaco, haciendo que le sea difícil bombear sangre al resto del cuerpo y la enfermedad coronaria arterial ocurre cuando los vasos sanguíneos se dañan, explica Mayo Clinic.

Sobre la enfermedad tromboembólica, el Hospital Universitario de Barcelona ‘Vall d’Hebron Barcelona’, explica que este padecimiento se presenta cuando se forman coágulos de sangre dentro de las venas, lo que interrumpe el flujo sanguíneo.

El certificado de defunción también revela que el actor se sometió a una angiografía coronaria en mayo, este es un procedimiento con el cual se puede observar cómo fluye la sangre por las arterias en el corazón, de acuerdo con MedlinePlus.

¿Michael Madsen tenía un problema con el alcohol?

TMZ agrega que el actor estuvo luchando contra su problema de alcoholismo durante años y afirma que fue parte de diferentes programas de rehabilitación. En 2012, Michael Madsen fue arrestado tras una supuesta pelea en estado de ebriedad con su hijo, informó The Hollywood Reporter en su momento.

Además, Perry Wander, quien fue el abogado del actor, aseguró para el portal Daily Mail que supuestamente Madsen estuvo lidiando con su alcoholismo hasta los últimos días de su vida, el cual, en cierta parte, habría estado relacionado con sus problemas con su exesposa.

“Hablé con Michael hace dos días, sabía que no estaba bien”, afirmó el abogado en entrevista con Daily Mail el pasado 3 de junio, día que el actor fue encontrado sin vida en su hogar en Malibú, California, en Estados Unidos.

Michael Madsen murió a los 67 años, estas son las causas de su fallecimiento. (Foto: Especial El Financiero)

En aquel momento, el 911 recibió un reporte, por lo cual se enviaron agentes de seguridad y el personal de emergencias, quienes declararon muerto a Michael Madsen a las 8:25 a.m. de ese día.

A pesar de las declaraciones de Perry Wander; Dougie Smith, amigo y asistente de Madsen, comentó a TMZ que el actor tuvo una salud óptima la última semana que estuvo con vida, y el portal asegura que el histrión estaba sobrio.

¿Quién fue Michael Madsen, actor de ‘Kill Bill’, que murió los 67 años?

Michael Madsen, actor estadounidense nacido el 25 de septiembre de 1957 en Chicago, dejó un legado de aproximadamente 320 créditos en cine y televisión. Reconocido por sus intensos papeles, Madsen fue un rostro habitual en el cine de Quentin Tarantino.

Entre sus colaboraciones más destacadas figuran Perros de reserva, donde interpretó al infame Mr. Blonde, Kill Bill, Los 8 más odiados y Érase una vez en Hollywood.

Michael Madsen fue parte de diferentes proyectos, pero entre los más reconocidos se encuentran los de Quetin Tarantino. (Foto: EFE). (JEROME FAVRE/EFE)

En 2018, confesó a The Hollywood Reporter que la fama era una espada de doble filo y que muchas veces fue percibido como sus personajes: “Creo que la gente me teme de verdad. Me ven y dicen: ‘¡Mierda, ahí está ese tipo!’ Pero yo no soy ese tipo de persona. Solo soy un actor”.

Sobre su vida privada se conoce que Michael Madsen estuvo casado con DeAnna Madsen desde el 15 de abril de 1996, con quien tuvo a tres de sus siete hijos.