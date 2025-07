Cecilia, hermana de Luis de Llano, habla tras denunciar acoso: ‘Si fuera más conocida ya sería un dramón’

Cecilia Fuentes, la hija del escritor Carlos Fuentes, habló sobre la reciente polémica en la que se vio envuelta, luego de señalar al actor Héctor Sáez, quien fue parte de novelas como Amor Real, de presuntamente haberla acosado sexualmente.

Tras compartir su relato, en el cual explicó que las agresiones sucedieron cuando ella tenía 11 años, la también hermana del productor Luis de Llano aseguró que ella no busca publicidad para su libro ni ser reconocida por este caso.

“No denuncié a nadie, ni estoy metiéndole bronca a nadie”, comentó en un video que compartió con el programa de televisión Ventaneando, tras haber hecho pública la denuncia del acoso y luego de haber borrado todos los clips en los que habló al respecto.

¿Por qué Cecilia Fuentes decidió denunciar el acoso sexual?

Previamente, Cecilia Fuentes señaló de forma pública al actor Héctor Sáez de acosarla cuando ella era menor de edad, e indicó que a pesar de haberles contado a otras personas lo que vivió, nadie creyó en ella.

“Ese señor siempre estaba restregándose contra mí y queriendo hacerme cosas. Yo le pegaba unas mordidas horrendas (...) me iba furiosa, lo conté una y otra vez y nunca nadie me creyó, pero me manoseó cuando tenía 11 años”, dijo en sus redes sociales.

Luego de haber borrado todas sus publicaciones sobre el caso, Cecilia Fuentes explicó para el programa de Pati Chapoy que ella decidió hablar debido a que cada vez más mujeres han comenzado a relatar situaciones injustas que han atravesado.

Cecilia Fuentes denunció que, cuando tenía 11 años, el actor Héctor Sáez la tocó indebidamente. (Foto: Especial El Financiero)

“Yo hablé de este señor que nos metía mano de chiquitas, porque dije, si se va a poner de moda echarle la culpa a toda la gente que nos ha hecho daño, yo también tengo gente que me ha hecho cosas, como este señor o esas otras gentes que trabajaban con Luis que también eran bien mano larga”, comentó.

También comentó que ella no está buscando tener publicidad para su libro con este relato, pues reiteró que no es un tema nuevo, ya que lo trató en su libro Mujer en papel (publicado en 2020) y aclaró que no ha hecho una denuncia formal.

“Si vamos a sacar nombres, vamos a sacar nombres, porque así es como la gente se enriquece, por lo visto, hoy en día. No denuncié a nadie, ni estoy metiéndole bronca a nadie, ni me interesa, si yo fuera más conocida ya sería un dramón. No me interesa tener publicidad”, aseguró.

¿Qué dijo Cecilia Fuentes sobre Luis de Llano?

Cecilia Fuentes comentó que luego del fallo a favor del caso de Sasha Sokol, en el que su hermano Luis de Llano fue sentenciado por daño moral, ella ha recibido insultos por su vínculo con el productor, tal como sucedió en una publicación que realizó.

“Es un video que salió publicado hace ya rato; alguien lo retomó y me empezaron a insultar y a Luis de Llano”, comentó sobre la situación, por lo cual tomó la decisión de hacer una transmisión en vivo en donde habló al respecto.

Cecilia Fuentes señaló a Héctor Sáez por presuntamente cometer acoso en su contra. (Foto: Captura YouTube).

“No tienen derecho de venir (...) a insultarme a mí por culpa de mi hermano y a insultarlo a él”, aseguró la escritora, quien precisó que no busca defender al productor de Cachún-Cachún Ra Ra.

“Empecé el live y lo que dije fue: ‘no estoy defendiendo a Luis de Llano, nada que ver. Esto es defendiendo mis redes’. Es solo: ‘no me vengan a agredir’ (...) Yo subo mis videos, no para justificar a Luis ni a nadie”, aseguró.

A pesar de que actualmente, Cecilia Fuentes solo busca evitar los comentarios negativos en sus redes sociales, en el pasado sí defendió públicamente a su hermano en una entrevista con Magañismo.

Cecilia, hija de Carlos Fuentes y Rita Macedo, además de hermana de Luis de Llano y Julissa (Foto: @ceciliafuentesm en Instagram).

“Es un hombre muy bueno con quien él quiere, no es un violador ni abusador de menores, eso sí, aunque no me quiere, no voy a decir mentiras”, dijo en su momento.