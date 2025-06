Ofelia Medina se pronuncia por pleito legal de su sobrina y Rubén Albarrán: ‘Tengo fe en que va a cambiar’

La reconocida actriz Ofelia Medina, quien actualmente es una de las participantes en MasterChef Celebrity 2025, comentó sobre la situación legal de su sobrina, Andrea Medina, quien está en polémica con el cantante Rubén Albarrán, del que se separó a finales de 2022.

Andrea Medina Riancho demandó en 2024 a su expareja, líder de la banda mexicana Café Tacvba por supuestamente no cumplir con sus responsabilidades en la crianza y manutención de su hija en común, Cosma.

Rubén Albarrán negó las acusaciones en su contra a través de un comunicado publicado el 4 de diciembre de 2024. En él, ejerció su derecho de réplica y rechazó categóricamente las afirmaciones sobre su persona, donde señaló que afectaron su vida personal, profesional y emocional.

Fotografía de la actriz Ofelia Medina en la premier de su película para Netflix, 'Nuestros Tiempos', donde habló sobre Rubén Albarrán. (Foto: Especial / Instagram: @ofeliamedina_)

¿Qué opina Ofelia Medina sobre la disputa legal entre su sobrina y Rubén Albarrán?

En una conversación con diferentes medios, la actriz de La leyenda de la Nahuala comenta que el proceso legal entre su sobrina y el cantante de ‘Eres’ ya se encuentra en una corte de Estados Unidos, donde será resuelto.

La actriz descarta la posibilidad de que el caso se traslade a México. Y aunque Ofelia aprecia a Rubén, asegura que hace tiempo no tiene contacto con él. “Ahí se casaron, ahí pasó y ahí es donde todo se tiene que dirimir y espero que pronto se resuelva”.

Ofelia Medina de MasterChef Celebrity México 2025 afirma que, además de su obligación económica como padre, Rubén Albarrán no mantiene otro tipo de vínculo o cercanía con su hija: “Yo tengo fe en que Rubén va a cambiar, porque Rubén es un buen hombre, y ahora está asustado; tal vez esté, no sé, pero tengo fe”.

Rubén Albarrán ahora forma parte de la banda 'Los Kcomxtles' y formaron parte del Vive Latino 2025. (Foto: Especial / Instagram: @ru.albarran)

Ofelia Medina defendió a su sobrina de disputa legal

En entrevista con Matilde Obregón hace un año, Ofelia Medina dijo que no podía hablar del caso, pero sentía la necesidad de defender la dignidad de su sobrina: “Merece ser tratada como un ser humano digno que es, y que las cosas se hagan como tienen que ser. Pero más allá de eso, no lo sé, yo sé que ahorita, ella está sufriendo, porque es una situación dolorosa el que (Rubén Albarrán) no reconozca a su niña”.

Pese a que defendió en aquella ocasión a Andrea Medina, también creía que Rubén Albarrán es un hombre consciente, comprometido con las causas sociales, y que incluso apoyó algunas de sus luchas. Por eso, esperaba que, si algo no estaba bien, él reflexionara y actuara con responsabilidad, porque considera que Rubén es una buena persona.

Ofelia Medina habla sobre las leyes contra deudores alimentarios en México

Al ser consultada sobre las nuevas leyes que consideran a los deudores alimentarios como prófugos de la justicia, Ofelia Medina menciona que se llegó a ese extremo para que se hiciera justicia.

“Nuestro país, creo que es de los países con más hombres deudores y se tuvo que llegar a eso. Es un extremo, pero espero que sirva para los irresponsables, porque es tan fácil tener un hijo y después desentenderse, y hay tantas historias de mujeres que se las tienen que ver solas y no es justo”, menciona la participante del reality show MasterChef Celebrity México 2025.