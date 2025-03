El actor Salvador Pineda presiente que va a morir pronto: ‘Mis últimos tiempos’

¿Sabe cuándo va a morir? El actor Salvador Pineda aseguró que su papel en la telenovela Me atrevo a amarte es uno de los últimos de su carrera, no por el retiro, en cambio, es porque presiente que son “sus tiempos finales”.

El actor padeció cáncer de colon, que lo confundió con hemorroides y estreñimiento, pero se curó tras una operación, y aunque debe estar en constante vigilancia, actualmente está dado de alta y no es algo que ponga en riesgo su vida.

Sin embargo, Salvador Pineda, que participó en Mujeres asesinas, presiente que va a morir pronto, aunque no tiene complicaciones de salud.

Salvador Pineda participó en 'El Señor de los cielos'. (Foto: Instagram @elsenordeloscielos)

¿Qué dijo Salvador Pineda acerca de su muerte?

Pineda se convirtió en tema de conversación cuando acusó al actor Eugenio Derbez de presuntamente robarse fondos del fideicomiso del cine mexicano.

Actualmente, fue por sus declaraciones acerca de que morirá pronto y que los trabajos que tome son de los últimos de su carrera actoral.

“Me tocó ya en mis últimos tiempos de mi vida, esta gran oportunidad que me brinda, hemos hecho trabajos anteriores, pero es algo que ya se presiente, presiento el futuro (...) A mi edad, a los 70 ya llegamos al séptimo piso y la caída es libre, así que ya me toca”, declaró ante los medios en una entrevista publicada por De primera mano.

Salvador asegura que está tranquilo porque dedicó su vida a su carrera artística y de la misma forma va a morir: “Estoy tranquilo, hice lo que pude en mi vida, la mitad de ella me la pasé en camerinos y voy a terminarla igual, dando lo mejor de mí para hacer mis personajes”.

Finalmente, menciona que en un siglo es probable que no existe ningún ser humano para recordar su trayectoria: “No creo que alguien me recuerde, el mundo vive momentos muy trágicos, de aquí a 100 años igual y ya no hay humanidad”.

El actor opinó de su muerte en el pasado y mencionó que todos los días se recuerda que puede fallecer en cualquier momento: “Siempre hay que recordarnos que todos los días nos podemos morir, aunque luego renacemos y no debemos tenerle miedo a eso, dijo para Gustavo Adolfo Infante en El minuto que cambio mi destino en 2021.

Salvador Pineda participa en la nueva telenovela 'Me atrevo a amarte'. (Foto: Especial)

¿Quién es el actor Salvador Pineda?

Salvador Pineda es un actor de telenovelas mexicanas que nació en 1952 en Michoacán y desde joven dedicó sus estudios a la actuación.

Él es hijo del político y escritor Salvador Pineda, además participó en series como Mujeres asesinas o La casa de las flores, con Verónica Castro, donde tuvo una participación especial.

Uno de sus papeles más conocidos es en Esmeralda, donde compartió créditos con la actriz Leticia Calderón y el actor Fernando Colunga.

Estos son sus papeles más destacados, de acuerdo con información de IMDB: