Mamá de Eiza González responde a supuesto romance de la actriz con Mario Casas

Glenda Reyna, la mamá de Eiza González, se refirió al supuesto romance de su hija con el actor español Mario Casas, con quien fue fotografiada en Italia.

Pese a que no hay confirmación, la empresaria aseguró que un día le gustaría que su hija se case, pero confesó que no le cuenta nada. “No puedo decir nada porque no lo veo, no lo conozco”, expresó a su salida de Televisa a los medios de comunicación.

Reyna sabe sobre la carrera de Casas y afirmó que la mexicana está feliz con su trabajo, por lo que se encuentra a punto de terminar grabaciones de una película en España.

“Se los digo de corazón, Eiza es una niña feliz, ella, no hoy, siempre. Está feliz, está haciendo su vida, está logrando sus sueños, viaja, trabaja, se friega mucho porque trabaja muy duro y es muy trabajadora, es muy talentosa, una gran hija”, dijo vía Edén Dorantes.

También dijo que da “vistos buenos en mi cabeza” sobre los pretendientes de Eiza porque ella “no ve, no oye, no existe” para hablar de su vida privada. “Se recarga en una pared y le consiguen novio”, agregó quien además confesó que “ya quisiéramos” tener esos novios y amigos.

“El día que ya me confirmen algo, yo voy a salir a gritarlo porque nada me va a hacer más feliz que decir: ‘Mi hija está feliz y dichosa’”.

Glenda Reyna se pronunció sobre Mario Casas, supuesto novio de Eiza González. (Foto: Instagram @glendareyna)

¿Qué pasó con Eiza González y Mario Casas?

Los famosos aparecieron juntos en Roma. Se puede ver a Eiza sosteniendo una cámara de video mientras ve al protagonista de Bird Box: Barcelona (2023) con una gran sonrisa.

Asimismo, se dieron a conocer algunos videos en los que aparecen platicando en las calles y comprando un helado. Un paseo a Tenerife los mostró en actitud cariñosa; se publicaron imágenes en donde se les puede ver tomados de la mano y dándose un beso.