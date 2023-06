Justo en la rodilla: El accidente que mandó a Madonna al quirófano

El pasado 24 de junio, la cantante Madonna fue hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (ICU por sus siglas en inglés) por un tipo de infección bacteriana; sin embargo, en años recientes ha presentado otros problemas de salud como una lesión en las rodillas.

La noticia de la hospitalización de Madonna fue revelada por su mánager, Guy Qseary, quien aseguró que se tendrán que posponer algunas de las presentaciones musicales de la artista.

“Compartiremos más detalles contigo tan pronto como los tengamos, incluida una nueva fecha de inicio para la gira y para los espectáculos reprogramados”, explicó el mánager. Asimismo, reveló que la salud de la ‘Reina del Pop’ “está mejorando, sin embargo, todavía está bajo atención médica”.

A pesar de ello, en años recientes la intérprete de ‘Vogue’ ha presentado otro tipo de problemas de salud.

Madonna pospondrá su gira musical por una infección. (Foto: Twitter / @Madonna)

¿Cómo se lastimó la rodilla Madonna?

De acuerdo con algunos medios internacionales, desde 2019 Madonna ha presentado algunos problemas en las rodillas por un tipo de lesión que no se reveló; sin embargo, en sus redes compartió varios videos de ella con un bastón para caminar.

A pesar de ello, de acuerdo con The Daily Mail, en 2020 la cantante se presentó en París como parte del Madame X Tour cuando sufrió un accidente del que se lesionó las rodillas y la cadera. El medio explica que Madonna se cayó de una silla durante una de sus coreografías.

Un amigo que asistió al show de los jueves de Madonna, me dijo que al final de ‘Vogue’, se le escapó la silla y se cayó al suelo. Una bailarina tuvo que ayudarla a subirse a la silla y luego, durante la parte de Polaroid, rompió a llorar y no pudo parar”, explicó un internauta a finales de febrero de 2020.

Un fanático de Madonna reveló el accidente que sufrió la cantante. (Foto: Twitter / @The_rebelhearts)

Asimismo, la artista aseguró en sus redes sociales que tras ese accidente se lastimó el coxis por lo que canceló varias de sus presentaciones en las ciudades de París y Londres. Durante la pandemia por COVID-19 en marzo, la cantante se sometió a una cirugía para sanar sus rodillas y cadera.

En febrero de 2021, reapareció en redes sociales recuperadas probándose un atuendo para una presentación. La ‘Reina del Pop’ reveló que tuvo que utilizar muletas por varios meses y realizar diferentes terapias físicas para rehabilitarse.

Hasta el momento, Madonna no ha revelado si ha tenido más dificultades con su cadera o rodillas. En algunos videos que ha compartido ensayando para The Celebration Tour se le ha visto utilizando una especie de rodilleras y cintas que no forman parte de un atuendo.