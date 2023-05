Lillian Griego, novia de Carlos Parra, reaccionó a su muerte: ‘Mi cabeza no logra entender’

Con un video en donde bailan, cantan y festejan juntos es que la influencer Lillian Griego se despidió en redes sociales de su novio Carlos Parra, vocalista de Los Parras, quien falleció el pasado 6 de mayo a los 26 años en un accidente automovilístico en el que iba junto a su familia.

Después de más de 2 años de relación, la creadora de contenido le escribió: “Siempre serás el amor de mi vida y lo más bello que la vida me dio. Te amaré por el resto de mis días mi neno hermoso”.

Su historia no fue amor a primera vista, ya que se conocieron al acudir a eventos en común, pero él tardó en invitarla a salir. En 2020 dieron a conocer su noviazgo e incluso compartieron anillos como símbolo del compromiso de uno con el otro. La última canción que Parra grabó estaba dedicada a ella.

Lillian Griego agradece momentos a Carlos Parra

La joven descargó sus sentimientos en su publicación ante los 2.3 millones de seguidores que tiene en Instagram. “Tengo tanto dolor. Mi cabeza no logra entender que ya no estás. Me duele hasta respirar sin ti”, añadió.

Pese al momento de duelo, destacó lo que la mantenía unida al cantante. “Tenías un corazón enorme mi bebé, como nadie en este mundo. Gracias por ese amor tan hermoso y único que me diste, gracias por hacernos reír a todos con tu bailecito y tus ocurrencias, gracias por tu voz hermosa y gracias por ser lo más hermoso que me pasó en esta vida”.

Asimismo, dedicó un espacio para agradecer los mensajes y oraciones de las personas que también lo querían. “Llévenlo siempre en su corazón, sigan escuchando su música y recordándolo como el hermoso hombre que era (…) Eras toda mi felicidad, te llevaste mi corazón contigo nenito. Daría mi vida por tenerte otra vez. Descansa en paz mi niño bello. Vivirás eternamente en nuestros corazones”.