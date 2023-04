Jeremy Renner reaparece en alfombra roja de ‘Rennervations’ tras accidente

A poco más de tres meses de haber sufrido un accidente con un vehículo quitanieve que lo mantuvo en el hospital por dos semanas, Jeremy Renner reapareció en público durante una alfombra roja, acompañado de su familia.

El actor asistió a una proyección-estreno en Los Ángeles de su serie Rennervations, producida por Disney+ y grabada antes del accidente que le generó múltiples fracturas.

Las redes sociales de Disney Plus compartieron algunas imágenes de lo que pasó durante el evento, que se llevó a cabo este 11 de abril; un día después, empezó a estar disponible en la plataforma de streaming.

Renner, quien iba vestido de traje azul marino con una corbata del mismo color, camisa blanca y zapatos negros, llevaba también un bastón con el cual se apoyaba para caminar, pues todavía no se recupera por completo.

Sin embargo, esto no le impidió mostrarse sonriente en todo momento, además de platicar en algunas entrevistas durante el evento sobre cómo se sentía al respecto. En sus redes sociales compartió algunas historias del evento de ayer.

Jeremy Renner da su primera entrevista tras accidente

Con una recuperación que va a paso lento pero constante, Jeremy Renner dio su primera entrevista después de su accidente para la cadena ABC, en un espeial llamado Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview — A Story of Terror, Survival and Triumph.

En ella, confesó cuáles hubieran sido sus últimas palabras: “No me dejes vivir entubado en una máquina. Y si mi existencia va a ser (basada) en drogas y analgésicos, déjame ir ahora”, explicó.

Durante el mismo especial, algunos de los vecinos del actor también dieron sus testimonios sobre cómo fue el accidente, y mencionaron que, incluso, creyeron por unos segundos que estaba muerto.

“En un momento sintió una sensación húmeda, se volvió de este color verde grisáceo y siento en mi corazón que lo perdimos por un segundo. Cerró los ojos. Y solo traté de mantenerlo despierto. Realmente siento que falleció por un par de segundos. Realmente lo siento”, dijo Barb Fletcher.