Shakira confiesa, tras ruptura con Piqué, que era emocionalmente dependiente de los hombres

Shakira ha estado en el ojo público desde que se dio a conocer su polémica separación del exfutbolista catalán Gerard Piqué, pero a través de algunos sencillos ha logrado fortalecerse con un proceso de catarsis, por lo que la cantante colombiana confesó cómo ha cambiado su forma de pensar respecto a los hombres.

“Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres, debo de confesarlo. He sido una enamorada del amor y creo que esa historieta he logrado entenderla desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma hoy en día, que cuando una mujer debe afrontar los embates de la vida sale fortalecida y es porque has aprendido a conocer tus propias debilidades, aceptar tu vulnerabilidad”, contó en entrevista con Enrique Acevedo.

Cuando la intérprete de ‘Monotonía’ se dio cuenta que hay cosas que no salen como se quiere, como su sueño de tener una familia en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo, debió recomponerse.

“Hay sueños que se rompen y hay que recoger los pedacitos del suelo y volverte a reconstruir y ser un ejemplo para mis hijos de que se puede, se puede sobrevivir a los embates de la vida (…) Siempre me creí más bien frágil. Pero hay que tener fe en uno mismo”, aseguró a En punto.

Shakira no se sentía completa

La cantante aseguró que utiliza su arte como una función, además de incomodar, de representar a las mujeres, que actualmente viven un momento clave para la sociedad. En la ‘BZRP Music Session #53′, expresó su dolor.

“He logrado sentir que yo soy suficiente, cosa que jamás pensé que podía pasar (…) Ahora paradójicamente sí, siento que dependo de mi misma y dos niños que dependen de mí”, detalló.

Es por eso que intenta que su música sea más elocuente que ella misma. En este camino también ha reflexionado sobre la amistad. “Puedes ser amigo de cientos de personas y eso es lo que yo he sentido, realmente apoyada por mi púbico de una manera que jamás espere que me ayudaron a levantarme cuando estaba en el piso”.