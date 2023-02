Piqué asegura que Shakira es su contacto más famoso y revela por qué no vio el Mundial

El exfutbolista Gerard Piqué se mantiene ocupado con la organización de la Kings League y su nueva relación con Clara Chía Martí tras su polémica ruptura con la cantante colombiana Shakira tras 12 años de relación y 2 hijos en común.

En una plática en el canal de YouTube de John Nellis, el catalán fue cuestionado sobre quién era la persona más famosa que tenía agendada entre sus contactos del celular, aunque hizo una excepción pues no podía estar relacionada con el deporte. Ante ello, el exdefensa del Barcelona no dudó en dar una respuesta y mencionó el nombre de su expareja y madre de Sasha y Milan.

“Diría que Shakira, tal vez, que fue mi pareja. Podría ser una. Estoy pensando en seguidores en Instagram y sí, si estás diciendo eso, diría que Shakira por eso. Si no está relacionado con el futbol, porque creo que Cristiano (Ronaldo) es el más seguido en el mundo ahora”, contó al asegurar que mantiene su número.

La razón por la que Piqué no vio el Mundial de Qatar 2022

Quien el año pasado anunció su retiro de las canchas profesionales confesó que, tras algunos meses difíciles, en donde tuvo que llegar a un acuerdo de separación y custodia con la intérprete de ‘Monotonía’ para posteriormente ratificarlo en la corte, no tuvo interés en seguir el Mundial que por primera vez se realizó en un país de Medio Oriente.

“Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones”, apuntó.

Asimismo, Piqué reveló que no ha hablado con Lionel Messi, el capitán de Argentina que se coronó en 2022 y con quien compartió vestuario durante varios años. “No he visto ningún partido, solo la final, y no todo el partido entero. Todavía no he charlado con Messi después de haber ganado la Copa del Mundo”, añadió.