¿Por qué Shakira y Piqué nunca se casaron? Esto confesó la cantante colombiana

Aunque estuvieron juntos durante cerca de 12 años, la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué no se casaron, por lo que un video antes de su mediática separación resurgió para revelar los motivos de la decisión de la intérprete de canciones como ‘Monotonía’.

Ante los ojos de su entonces pareja, que fue invitado a la charla previo a su presentación en el Super Bowl con Jennifer Lopez, la colombiana fue cuestionada sobre el por qué no quiso llegar al altar y darle el sí al ex del Barcelona luego del nacimiento de Sasha y Milan, sus 2 hijos en común.

Shakira no quería ser encasillada por Piqué

En su respuesta en el año 2020, quien hizo historia en streaming con el estreno de su colaboración con el productor argentino Bizarrap en ‘BZRP Music Sessions #53′ afirmó que al no celebrar una boda no sería encasillaría por Piqué en un solo papel.

“No quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante”, explicó entonces al programa estadounidense 60 Minutes. “Quiero que él me vea como su chica, como aquella fruta prohibida”, añadió.

Shakira argumentó que “el matrimonio me asusta mucho” y sabía que el defensa catalán pensaba lo mismo, ya que también ha asegurado que no había necesidad de estar unidos legalmente para mantener una buena relación.

“Quiero mantenerlo alerta. Quiero que piense que todo es posible dependiendo del comportamiento”, contó de quien recientemente hizo público su noviazgo con Clara Chía luego de publicar su primera fotografía juntos en redes sociales.

Asimismo, la cantante que esta semana cumplió 46 años recordó que cuando se conocieron en 2010 no sabía quién era Piqué al no ser una aficionada al futbol. “Pero cuando vi el vídeo, pensé: ‘ese es un poco guapo’. Y entonces alguien decidió presentarnos”.