¿Quién es Eva de Metal, la influencer que denunció violencia de su pareja?

“Jano acaba de pegarme y ponerse muy agresivo”, escribió la influencer conocida como Eva de Metal, quien se hizo famosa por sus frases de desamor, denunció en sus redes sociales que su pareja la violenta.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Eva de Metal relató la agredió físicamente y su hijo tuvo que acudir a pedir ayuda de otros familiares para solventar la situación: “Alek desesperado y llorando tuvo que llamar a mi hermano y a su papá para pedir auxilio mientras yo le gritaba desde la sala que por favor le llamara a alguien. Me tiró al suelo, me arrebató el celular cuando estaba grabando sus agresiones”.

Eva de Metal relató la historia de como fue atacada por su esposo. (Foto: Twitter / @EvaDeMetal)

Además, mencionó que él enfureció porque ella se encontraba charlando con alguien sobre sus problemas, por lo que apareció y le dijo que no podía hablar de eso con nadie, “se puso muy mal y le pedí que parara en varias ocasiones... Me aventó contra la pared y el perchero de la entrada de mi casa”.

“Estos tuits por si me pasa algo a mi o a mi hijo. No es la primera vez que se pone así de agresivo y no es la primera vez que mi hijo aterrado tiene que presenciar estas cosas, y ya estoy cansada. Si algo me sucede a mi o a mi hijo, responsabilizo a Alejandro Flores Fernandez”, agregó en un hilo de Twitter.

También mencionó que a Jano le fue prohibido ver a su hijo hace 6 años por la madre del mismo, “él me decía que ella estaba loca”.

En su cuenta de Instagram agregó fotografías en las que se mostraba con moretones: “Esto fue hace 4 años en donde también se puso muy mal y muy agresivo. Se ‘fue de la casa’ pero realmente se quedó afuera en el coche esperándome y viendo qué hacía”.

Eva de Metal explicó porqué hizo publico el ataque de su esposo. (Foto: Twitter / @EvaDeMetal)

Hasta el momento el esposo de la influncer no se ha declarado al respecto y no se tiene información sobre si se puntualizó una denuncia haca las autoridades; sin embargo, a lo largo de este 7 de febrero la mexicana ha revelado que Jano le ha quitado el acceso a la cuenta de su estudio de tatuajes.

Eva de Metal evidenció que su esposo le quitó el acceso a una de sus cuentas. (Foto: Instagram / @evademetal)

¿Quién es Eva de Metal?

El verdadero nombre de la influencer es Laura Eva Hortensia Villanueva Pérez y su fama en redes sociales comenzó dentro de Twitter. Se caracterizaba por publicar frases de desamor que pronto le dieron la oportunidad de brincar hacia YouTube.

Eva de Metal, apodada de esta manera por su cariño al género del metal, nació en 1988 en la Ciudad de México. Su contenido ha destacado por ser variado, ya que aparte de hacer videoblogs de su cotidianidad también tiene una sección dedicada a su colección de muñecas Barbie.

Aparte de su canal principal de YouTube, que se encuentra como @EvaDeMetal, tenía otra cuenta llamada ‘El Hombre y la Mujer’ protagonizado por ella y su esposo Jano, pero desde hace un año la cuenta ha estado inactiva.

Eva de Metal también tiene su propio negocio de muñecas personalizadas llamado ‘Murder Dolls’ que destacan por los ‘looks’ sombríos que le ha dado a sus piezas. De igual manera, es propietaria de un estudio de tatuajes llamado Cadaveria.

Otra de las plataformas que utiliza es Twitch en la que se graba mientras juega todo tipo de videojuegos y los comenta.