Shakira: Ellas son las artistas mexicanas que apoyaron su canción con Bizarrap

Tras el lanzamiento de ‘BZRP Music Sessions #53′ el pasado 11 de enero, la canción en donde Shakira ‘le tira’ a su expareja Gerard Piqué, ya cuenta con más de 94 millones de reproducciones en el canal de YouTube del productor argentino Bizarrap.

La cantante ya se pronunció para agradecer el recibimiento a la forma que pudo hacer catarsis tras su polémica separación del exfutbolista del Barcelona y la nueva relación del padre de sus hijos con Clara Chía Martí, por lo que algunas famosas mexicanas no han dudado en expresarle su apoyo.

Danna Paola

A través de sus redes sociales, la cantante Danna Paola escribió un par de mensajes en donde se refiere a una de las frases que canta la colombiana. “Y si… las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

“La gente siempre tiene mucho que opinar. Al final la música es la mejor herramienta para sanar y expresar lo que te dé la gana”.

La gente siempre tiene mucho que opinar… al final la música es la mejor herramienta para sanar y expresar lo que te de la gana… — Danna Paola (@dannapaola) January 12, 2023

Itatí Cantoral

En un encuentro con los medios de comunicación, la actriz Itatí Cantoral aseguró que amó el tema. “Se los juro, qué talentosa, qué artista y miren como a veces el dolor es fuerza en el creador. La canción es buenísima, independientemente de que nos suceda o no”, dijo vía Venga la Alegría.

Asimismo, recordó cuando ella misma vivió una infidelidad. “Me han engañado tantas veces que ya no sé. Si engañan a Shakira, hermana, qué podemos esperar todas”.

Belinda

Con un simple mensaje tras el video del estreno, Belinda le demostró su admiración a la intérprete “Reina yo te apoyo”, le dijo junto a unos emoticones de una corona y corazones.

Sherlyn

“Con lo que va a ganar le alcanza para pagar la terapia”, dijo Sherlyn a través de un video en Instagram en donde argumentó que Shakira no actuó por “ardida”, aunque confió que se sintió mal porque Clara sentirá frustración al no poder cantar lo que será el “nuevo himno”.

“Regularmente a las mujeres cuando les pintan el cuerno hasta pena nos da, como ‘¿qué habré hecho mal?’. Aquí no, es ‘a ver me dejó y me vale mad.., no solo eso, voy a hacer millones de dólares porque mucho corazón roto pero cartera llena’. No es lo mismo llorar en una choza que llorar en medio de mar en tu yate muriéndote de risa del dolor que te causaron y cómo lo trascendiste”.