Homenaje a Héctor Bonilla en Bellas Artes: ¿Cuándo es y cómo asistir?

“Se acabó la función, no estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada”, con este epitafio Héctor Bonilla pidió en vida que lo despidieran cuando falleciera, lo cual pasó este 25 de noviembre, pero antes de ‘bajar el telón’, su legado será celebrado en un homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

El actor de Rojo amanecer (1989) murió a los 83 años, después de cuatro años de vivir con cáncer de riñón; de acuerdo con un comunicado de la familia Bonilla, el histrión murió en casa “en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final”.

La Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en coordinación con su familia, decidieron hacer un homenaje póstumo en memoria de su trabajo, el cual incluyó alrededor de 140 puestas en escena en los más reconocidos teatros de México.

¿Cuándo es el homenaje a Héctor Bonilla?

Este lunes 28 de noviembre de 2022, el Palacio de Bellas Artes despedirá por última vez al reconocido actor egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT). La cita es las 17 horas.

Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, difundió en Twitter la invitación al evento: “El pueblo de México, a quien tanto quiso, podrá rendir homenaje al gran Héctor Bonilla”.

Por su parte, en un comunicado, la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, destacó “todo lo que dio al teatro, a la cultura mexicana” y recordó otro homenaje que hicieron a Héctor Bonilla en vida, en agosto de 2019, con motivo de los 50 años de su trabajo recibió el racionamiento ‘Trayectorias notables de las artes en México’ en el Teatro del Bosque Julio Castillo, “Ahí leyó ese contundente epitafio”.

En ese momento estuvieron presentes Susana Alexander, Patricio Castillo, Julieta Egurrola, Damián Alcázar y Mario Iván Martínez, así como Fernando y Sergio Bonilla.

Héctor Bonilla se une al listado de personalidades que han recibido un homenaje en el Palacio de Bellas Artes entre los que resaltan:

María Félix

Frida Kahlo

Gabriel García Márquez

Juan Gabriel

Carlos Monsiváis

Elena Poniatowska

Destaca que el pasado 12 de septiembre, la actriz mexicana Silvia Pinal también recibió un homenaje dentro del Palacio de Bellas Artes que expuso su trayectoria en el mundo del entretenimiento.

Acompáñanos al homenaje póstumo que realizará el @GobiernoMX, a través de la @cultura_mx y el INBAL, al primer actor, escritor y director, Héctor Bonilla.



Te esperemos el lunes 28 de noviembre a las 17 h en el @PalacioOficial. pic.twitter.com/ecJG0oD4PE — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) November 26, 2022

¿Quién fue Héctor Bonilla?

Héctor Hermilo Bonilla Rebentun era originario de Puebla; además de la actuación, también tuvo trayectoria dentro de la política, aunque es más reconocido por su trabajo artístico.

Durante su trayectoria actoral obtuvo diversas nominaciones. Bonilla ganó el Ariel al mejor actor por Meridiano 100 y por Rojo amanecer, además de que en 2019 fue galardonado con el Ariel de Oro por su trayectoria.

Héctor Bonilla estudió en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes de México (INBA). En 1962, cuando tenía 23 años, debutó en la actuación con la película Jóvenes y bellas (1962).

Participó en casi cien producciones de cine y televisión, uno de sus trabajos más destacados fue en la cinta Rojo Amanecer (1989), donde fue actor y productor. Aquel filme representó la ‘primera ficción cinematográfica de la represión contra los estudiantes el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco’, por lo que fue criticada por muchos, y alabada por otros tantos.

También en la serie La casa de las fieras, María de mi corazón, El cumpleaños del perro y Matinée, La leyenda de una máscara, de José Buil; El bulto, de Gabriel Retes, y 7:19, de Jorge Michel Grau. En doblaje participó en las cintas Ratatouille, El libro de la selva, Coco y Ana y Bruno.