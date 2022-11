Aaron Carter murió sin dejar testamento; su hijo será el único heredero

El pasado 5 de noviembre se reportó la muerte de Aaron Carter, hermano del cantante Nick Carter de los Backsteerts Boys; fue hallado sin vida en la bañera de su casa, ubicada en Lancaster, California en Estados Unidos.

A diez días del trágico suceso, se dio a conocer que el actor y cantante no dejó un testamento -aunque sus abogados se lo habían recomendado hace tiempo-, por lo que todos sus bienes serán heredados a su único hijo, llamado Prince, de aproximadamente un año de edad.

La ley de California, sitio donde residía Carter antes de fallecer, señala que todos sus bienes pasan automáticamente a sus hijos, que en este caso solo tiene uno, procreado con la modelo Melanie Martin, quien fue su pareja en los últimos años. No obstante, a la madre de su hijo no le corresponde ninguna parte ya que no estaban casados.

¿Qué bienes dejó Aaron Carter tras su muerte?

Entre los bienes que pertenecían al hermano de Nick Carter, que tenía 34 años de edad, está su casa en Lancaster, en la que fue encontrado sin vida. La vivienda estaba en venta ya que Aaron no pasaba el mejor momento económicamente hablando.

De acuerdo con información de medios locales, la casa fue sacada de venta, realizarán un análisis financiero y, en caso de venderla, todo el capital que se obtenga de ella pasará a manos del pequeño Prince.

¿Quién era Aaron Carter?

Aaron, hermano menor de Nick Carter, comenzó su carrera en el mundo de la música a finales de los 90, cuando tenía siete años. Sus primeros pasos fueron como cantante de pop, género con el que lanzó cuatro álbumes, el primero en 1997.

Además de su cosecha en el mundo de la música, también emprendió proyectos en la actuación; por ejemplo, en Broadway participó en la producción Seussical.

Sin embargo, su carrera como artista no fue lo único que puso a Aaron en el foco de los medios de comunicación. El cantante desató varias polémicas debido a su consumo desmedido de drogas y a su reingreso constante en centros de rehabilitación.