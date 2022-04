‘Tell me why’: Korn hace homenaje a Backstreet Boys con portada y video

¡El pop es el nuevo metal! ¿O es al revés? No lo sabemos, pero de lo que sí estamos seguros es de que Korn, una de las bandas de nu-metal más populares en la actualidad optaron por ‘suavizarse’ y hacer homenaje a una de las bandas de pop más importantes de la música: Backstreet Boys.

Pero no se trata simplemente de haber hecho algún cover o mencionarla en algunas de sus canciones, este reconocimiento lo han hecho de distintas formas en un solo día.

Korn imita portada de Backstreet Boys

La banda californiana sorprendió a sus seguidores publicando una imagen promocional de su más reciente material, Requiem, estrenado en febrero pasado.

Sin embargo, ¿estás viendo un deja vú? ¡No! Korn imitó una de las portadas de los Backstreet Boys; para ser más precisos, la de su disco Millenium, lanzado en el álbum 2000.

Un fondo azul con rayos que emulan luces, un piso aparentemente de agua y los integrantes de la banda vestidos de blanco y con poses idénticas a las de la boy band, además de una tipografía similar para el título son los elementos que forman esta imagen que ya alcanzó 64.5 mil likes.

Pero eso no lo es todo... la descripción de la imagen dice ‘link en historias’, y al momento de entrar a esta sección de su perfil efectivamente, hay un enlace que te lleva a una sorpresa.

Korn canta ‘Tell me why’ de Backstreet Boys

El link te direcciona a un video subido a su cuenta oficial de TikTok, en el que Jonathan Davis, Brian Welch, Reginald Arvizu, James Shaffer y Raymond Lee Luzier están cantando el coro de Tell Me Why, una de las canciones más populares de la banda popera.

A lo largo del clip de 24 segundos se les ve con el mismo atuendo que en la foto de redes sociales (por lo que intuimos que todo lo hicieron el mismo día), en un cuarto totalmente verde y sobre todo animados y felices, aplaudiendo y riendo mientras homenajean a los Backstreet Boys.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, y prácticamente todos han sido positivos. En su video se leen cosas como “¿Desde cuando los Backstreet Boys son mas guapos?”, “Los Backstreet Korn xD que genios” y “es algo que nadie pidió, pero todos necesitábamos”.

Pero el que más destacó fue el de la cuenta oficial de los mismos Backstreet Boys. “Dime por qué acaban de hacer eso”, escribieron acompañándolo de un emoji que llora de risa.

Captura de pantalla TikTok de Korn

Sin duda esta es una fusión que nadie se esperaba, pero que prácticamente todo Internet amó. ¿Tú ya los escuchaste? Te dejamos por acá su TikTok, para que no te pierdas de esta ‘joyita’.