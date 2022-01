‘Everybody’... ¡Al Tecate Emblema! Lanzan cartel con Backstreet Boys y Kali Uchis

Justo ayer estábamos actualizándote con la agenda de festivales y conciertos para 2022, y hoy el Tecate Emblema nos sorprende con el anuncio de su primera (nueva) edición; y no solo eso, también presentó un cartel encabezado por la boyband más icónica de la década de los noventa: Backstreet Boys, y una de las artistas del género urbano más populares del momento: Kali Uchis.

El Tecate Emblema se llevará a cabo el 13 y 14 de mayo de 2022 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en un espacio con tres escenarios donde habrá de todo un poco y para todos los gustos: pop, alternativo, urbano, reggaetón y más.

Pero lo más importante es que fomenta un espacio donde los estilos, las etiquetas, los estereotipos y los géneros no existen; solo importa que las y los asistentes al evento se sientan libres y emblemáticos, tal cual el nombre del evento.

Cartel del Tecate Emblema

Artistas nacionales e internaciones se darán cita en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez para esta fiesta que promete “elevar nuestros sentidos a niveles que todos entendemos en la convergencia de una canción, rompiendo con caducos paradigmas”. Así se presenta Tecate Emblema.

Para esta primera edición, el festival tendrá un lineup conformado por Backstreet Boys, Becky G, Bratty, Cami, Carly Rae Jepsen, CHVRCHES, Danna Paola, Diplo, Fuego, Fuel Fandango, Galantis, Gwen Stefani, Kaia Lana, Kali Uchis, Kenia OS, The Kid LAROI, Little Simz, Mariah Angeliq, Maw BB All Stars, Moore Kismet, Morat, Oliver Tree, Los Rumberos, Sebastián Yatra, Sech, Tones & I y Yung Bae.

Primera edición del Tecate Emblema

Tecate Emblema es un festival que originalmente estaba planeado para nacer el 22 y 23 de mayo de 2020, pero por cuestiones que ya conocemos (cof, cof, pandemia) no se pudo llevar a cabo y se pospuso para 2021, pero, de nueva cuenta, tuvo que recorrerse un año más por la misma razón.

Este fue el cartel de la edición planeada para 2020 del Tecate Emblema. Foto: Facebook, Tecate Emblema

En el año en que, al parecer todo está regresando a la normalidad, el Tecate Emblema anunció con bombo y platillos su cartel para 2022, que resulta muy prometedor.

Cabe destacar que algunos artistas que estaban contemplados para la edición de 2020 se mantienen para esta (nueva) primera edición, como Gwen Stefani, Carly Rae Jepsen, Galantis y Fuego.

¿Dónde y cuándo inicia la venta de boletos para el Tecate Emblema?

Los boletos para el Tecate Emblema estarán disponibles en preventa Citibanamex el 1 y 2 de febrero, y un día después estarán a la venta en las taquillas del inmueble y a través del sistema Ticketmaster.

La buena noticia para todos aquellos que adquirieron boletos para la edición 2020 del festival es que estos serán válidos para la edición 2022 de Tecate Emblema, así que no habrá pretexto para asistir y ser partícipe del inicio de una historia que podría continuar por muchos años más: la del Tecate Emblema.