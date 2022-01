Agenda de festivales y conciertos 2022: ¿Qué eventos musicales habrá este año?

Después de dos largos años en los que la industria musical se vio afectada por la pandemia, a partir del último trimestre del 2021 empezamos a ver la luz al final del túnel y, con la llegada de un nuevo año, el anuncio de fechas para festivales, conciertos y eventos masivos ha andado ‘con todo’ en las últimas semanas.

México se destaca por ser un país con muchos melómanos, que tras la noticia de que sus eventos musicales favoritos están de vuelta, se encuentran más que listos para disfrutar de toda la agenda musical para 2022, que advertimos de una vez, es MUY extensa.

Viejos y nuevos festivales musicales con grandes artistas, giras mundiales de íconos de la música actual y contemporánea, fechas reprogramadas y varias sorpresas se aproximan en los próximos meses, así que ve preparando tus boletos (o ahorros) porque seguro vas a querer asistir a más de uno.

FESTIVALES DE MÚSICA EN MÉXICO 2022

Febrero

Carnaval de Bahidorá - 18, 19 y 20 de febrero de 2022 - Las Estacas, Morelos: Festejando su décimo aniversario, el festival que año con año se lleva acabo en Morelos traerá grandes sorpresas en un cartel encabezado por Agrupación Cariño y Black Box.

EDC México 2022 - 25, 26 y 27 de febrero de 2022 - Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX: El festival de música electrónica más importante del país regresará para traer toda la energía que caracteriza a este evento, que en realidad es una gran fiesta. Entre los nombres más destacados del cartel podemos ver nombres como Afrojack, Alan Walker y Alesso.

Marzo

Vive Latino - 19 y 20 de marzo de 2022 - Foro Sol, CDMX: El Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, o simplemente Vive Latino, es de esos eventos que esperamos todo el año para vivir un fin de semana con todo tipo de música: desde rock, alternativo y folk, hasta punk, salsa o incluso banda; el Vive Latino es un evento sin etiquetas. Nombres como Julieta Venegas, C. Tangana, Maldita Vecindad o Love of Lesbian son algunos de los que destacan este año.

Abril

Tecate Pa’l Norte 2022 - 1 y 2 de abril de 2022 - Monterrey, Nuevo León: A pesar de que tuvimos Pa’l Norte los pasados 12 y 13 de noviembre, este festival está a la vuelta de la esquina allá en el norte del país. Maroon 5, Martin Garrix, Hombres G, The Strokes y Los Fabulosos Cadillacs son algunos de los headliners.

Ceremonia 2022 - 2 de abril de 2022 - Parque Bicentenario, CDMX: Uno de los parques más grandes de la ciudad se convirtió en el escenario perfecto para el Ceremonia, que tendrá de todo un poco: urbano, trap, alternativo y hasta ‘corridos tumbados’. A$ap Rocky, Nathy Peluso, Tainy, Natanael Cano, Arca, Nicky Nicole y Tokischa son los headliners del evento.

Vaivén - 30 de abril de 2022 - Jardines de México, Morelos: Cada vez es más frecuente encontrar festivales en otros estados que no sean ‘las capitales del país’ (CDMX, Guadalajara y Monterrey); en este caso, Morelos es la casa del Vaivén, que regresa con un lineup conformado por artistas como Sigur Rós, Jungle, Porter Robinson y Ed Maverick, entre otros.

Mayo

Pulso GNP - 7 de mayo de 2022 - Antiguo Aeropuerto de Querétaro, Querétaro: ¿Recuerdas que hubo un festival a inicios de diciembre que anuncio como headliner a Gorillaz y no nos la creíamos? Sí, ese fue el Pulso GNP. En los últimos años el evento ha sorprendido por la calidad de artistas que se presentan, y este año no será la excepción: Carla Morrison, Enjambre, The Neighbourhood y Ximena Sariñana son algunos de los actos más esperados.

Corona Capital Guadalajara - 21 y 22 de mayo de 2022 - Valle VFG, Jalisco: Una gran ventaja del Corona Capital es que no solo se presenta en una ciudad; en mayo tendrá lugar en la tierra del mariachi y el tequila con un lineup conformado por artistas de la talla de The Strokes, Kings of Leon, CHVRCHES y Jake Bugg, entre otros.

¿Y ya? Pues sí, hasta el momento estos son los festivales confirmados en nuestro país para 2022. Pero ¡no te preocupes! A lo largo del año también hay MUCHOS conciertos confirmados para todos los gustos. Te dejamos la agenda de conciertos para 2022 en México.

CONCIERTOS DE MÚSICA EN MÉXICO 2022

Febrero

El próximo mes tendremos de todo un poco: pop, rock en español, urbano y hasta cumbia. Uno de los más sonados fue el de los Jonas Brothers, que revive la adolescencia de muchas y muchos. Te contamos dónde y cuándo serán estos conciertos.

Los Angeles Azules - 9 de febrero de 2022 - Auditorio Nacional, CDMX.

Enrique Bunbury - 11 y 12 de febrero de 2022 - Palacio de los Deportes, CDMX.

Caifanes - 19 de febrero de 2022 - Palacio de los Deportes CDMX.

Sebastián Yatra - 23 de febrero de 2022 - Auditorio Nacional - CDMX

Jonas Brothers:

22 y 23 de febrero de 2022 - Arena Ciudad de México, CDMX.

25 y 26 de febrero de 2022 - Arena Monterrey, Nuevo León.

Marzo

En marzo comenzamos a ver más diversida de artistas nacionales e internacionales, y algunos de los conciertos más esperados que se anunciaron durante 2021, sucederán: Coldplay y Foo Fighters. A continuación te dejamos el calendario.

Zoé - 5 de marzo de 2022 - Palacio de los Deportes, CDMX.

Ricky Martin:

8 de marzo de 2022 - Foro Sol, CDMX.

10 de marzo de 2022 - Arena Monterrey, Nuevo León.

12 de marzo de 2022 - Arena VFG, Guadalajara, Jalisco.

16 de marzo de 2022 - Estadio de Baseball, Veracruz.

18 de marzo de 2022 - Hípico de Juriquilla, Querétaro.

Marc Anthony - 11 y 12 de marzo de 2022 - Palacio de los Deportes, CDMX.

Foo Fighters - 15 de marzo de 2022 - Foro Sol, CDMX.

Coldplay:

25 y 26 de marzo de 2022 - Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León.

29 de marzo de 2022 - Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco.

Maroon 5 - 30 de marzo de 2022 - Foro Sol, CDMX.

Abril

Será ese mes donde Coldplay cerrará su gira por nuestro país con broche de oro en la Ciudad de México, pero también será el mes donde veamos actos como el de Papa Roach con Simple Plan, A-ha y The Killers, por mencionar algunos. Cada mes se pone mejor.

A-ha - 2 de abril de 2022 - Auditorio Nacional, CDMX.

Coldplay - 3 y 4 de abril de 2022 - Foro Sol, CDMX.

Simple Plan y Papa Roach - 4 de abril de 2022 - Pepsi Center, CDMX.

The Killers:

26 y 27 de abril de 2022 - Arena Monterrey, Nuevo León.

29 de abril de 2022 - Foro Sol, CDMX.

Enanitos Verdes - 29 de abril de 2022 - Auditorio Nacional, CDMX.

Mayo

Este mes comienza a desahogarse un poco la agenda, preparándose para el fin de año. Sin embargo hay grandes sorpresas como el regreso de Interpol y Kakkmaddafakka; pero el evento que se lleva el mes completo es la visita de Justin Bieber a México. Te contamos qué más habrá ‘ahí pa’ mayo’.

Kakkmaddafakka - 6 de mayo de 2022 - Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes, CDMX.

Reels B - 7 de mayo de 2022 - Palacio de los Deportes - CDMX.

Babasonicos - 12 de mayo de 2022 - Auditorio Nacional - CDMX.

Odisseo - 14 de mayo de 2022 - Pepsi Center, CDMX.

Justin Bieber:

22 de mayo de 2022 - Estadio de Béisbol, Monterrey, Nuevo León.

23 de mayo de 2022 - Estadio 3 de Marzo, Guadalajara, Jalisco.

25 y 26 de mayo de 2022 - Palacio de los Deportes, CDMX.

Interpol - 28 de mayo de 2022 - Palacio de los Deportes - CDMX.

Junio

Para cerrar el primer bimestre del año lo más destacado (y prácticamente lo único) es la gira de concierto que tendrá el ex One Direction Louis Tomlinson por Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Te dejamos las fechas.

Louis Tomlinson:

11 de junio de 2022 - Auditorio Citibanamex, Monterrey, Nuevo León.

12 de junio de 2022 - Auditorio Telmex, Guadalajara, Jalisco.

14, 15 y 17 de junio de 2022 - Pepsi Center, CDMX.

Julio

No hay muchas explicaciones para este mes: Solo tendremos la visita de Erasure el 15 de julio de 2022 en el Teatro Metropolitan. La banda conformada por Andy Bell y Vince Clark regresará a nuestro país para cantar éxitos como A little respect, I love to hate you o Oh L’Amour.

Septiembre

Nos saltamos un mes porque agosto está desértico (hasta ahora); sin embargo comienzan a llegar pocos, pero de los más esperados: Iron Maiden y Dua Lipa se llevan el mes.

Iron Maiden - 7 de septiembre de 2022 - Foro Sol, CDMX.

Dua Lipa:

21 de septiembre de 2022 - Foro Sol, CDMX.

23 de septiembre de 2022 - Estadio Banorte, Monterrey, Nuevo León.

Octubre

Tras posponer en diversas ocasiones sus conciertos por la pandemia, Rammstein es la gran sorpresa para este mes. Pero no serán los únicos que pisen tierra azteca: Rogers Waters y la icónica banda de rock Guns N’ Roses traerán su característico sonido a nuestro país.

Rammstein - 1, 2 y 4 de octubre - Foro Sol, CDMX.

Roger Waters:

11 de octubre de 2022 - Arena Monterrey, Monterrey, Nuevo León.

14 y 15 de octubre de 2022 - Palacio de los Deportes, CDMX.

Guns N’ Roses:

15 de octubre de 2022 - Feria Xmatkuil, Mérida, Yucatán.

18 de octubre de 2022 - Estadio Akron, Zapopan, Jalisco.

21 de octubre de 2022 - Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX.

23 de octubre de 2022 - Estadio de Béisbol Monterrey, Monterrey, Nuevo León.

Noviembre

Ya estamos a punto de terminar el año, y para este mes solo se tiene confirmada presencia de uno de los artistas más importantes de la actualidad: Harry Styles. El ex One Direction ha logrado una carrera como solista con muchos éxitos, como Sign of the Times, Adore You o Golden, canciones que retumbarán en nuestro país a finales de año.

Harry Styles:

20 de noviembre de 2022 - Arena VFG, Guadalajara, Jalisco.

22 de noviembre de 2022 - Arena Monterrey, Nuevo León.

25 de noviembre de 2022 - Foro Sol, CDMX.

Diciembre

Para cerrar con broche de oro el año, y para sorpresa de millones de mexicanos, el conejo malo vendrá a nuestro país con su World’s Hottest Tour. El género urbano se ha convertido en uno de los más escuchados en la actualidad, y Bad Bunny es uno de los exponentes más importantes del género; lo dejará más que claro cuando pise tierra azteca para retumbar los estadios con canciones como Yo perreo sola, Yonaguni y su clásica Safaera.

Bad Bunny:

3 de diciembre de 2022 - Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León.

9 de diciembre de 2022 - Estadio Azteca, CDMX.

2022 es un año que nos sorprenderá en cuanto a eventos musicales se refiere, y eso que apenas estamos terminando enero; en los próximos meses se darán a conocer más fechas y conciertos que seguramente nos mantendrán alertas, así como los que te compartimos anteriormente.

¿Qué otro evento confirmado hasta el momento crees que hay que agregar a esta lista? ¿A cuál de todos irás o tienes pensado ir? Seguramente es más de uno.