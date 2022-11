Julia Fox revela que su noviazgo con Kanye West afectó su carrera: ‘Ya no hay tantas ofertas’

Hace algunos meses se dio a conocer que Kanye West comenzó una relación con la modelo Julia Fox a finales de 2021, aunque solo duró unos cuantos meses; de hecho, fue el pasado 14 de febrero cuando comunicaron su ruptura, aunque aseguraron que seguirían siendo buenos amigos.

A nueve meses de haber roto relación, la modelo italiana confesó que, derivado de su noviazgo con el rapero, su carrera había sufrido un bache, del cual le ha costado salir hasta ahora.

Fox fue invitada al podcast de su amiga y colega, Emily Ratajkowski, llamado High Low with EmRata, donde habló sobre esta misma relación y admitió que el haber sido novia de Ye tuvo un impacto negativo en su carrera, pues no ha recibido llamados tan frecuentemente como antes de relacionarse con él.

“Después de toda la relación y todas las cosas que siguieron, definitivamente sentí que... oh, sentí un cambio en mi carrera, no en el buen sentido”, confesó Julia.

Posteriormente, explicó las diferencias que ha percibido en su carrera antes y después de ser pareja del exesposo de Kim Kardashian.

“Es como si no estuviera recibiendo tantas ofertas como antes, extrañamente”, y agregó que a veces siente que los demás la toman como si fuera una carga o una responsabilidad, por lo que ha tenido muchos inconvenientes para volver a destacar en su ámbito.

“Está bien, estoy muy ocupada. Creo que las cosas te llegan en el momento adecuado, por eso no me estreso. Realmente no me importa”, finalizó Julia.

Julia Fox ya había hablado de su romance con Kany West

En meses pasados, la modelo italiana comentó a la revista ES que se sentía feliz de haber concluido su noviazgo con el rapero.

“Parecía que era mucho trabajo y yo simplemente no tenía el tiempo ni la energía para lidiar con eso”, confesó en septiembre pasado, dando a entender que tuvo una relación problemática con West, de 45 años.