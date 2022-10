Kanye West reacciona en redes tras cancelación de contratos: ‘Perdí 2 mil mdd en un día’

Kanye ‘Ye’ West ha estado en medio de la polémica luego de ser criticado por comentarios antisemitas y racistas que, además de una suspensión en sus redes sociales, le causaron una pérdida de millones de dólares, al menos así lo expresó el cantante en su regreso a Instagram.

El rapero estadounidense dedicó un mensaje a Ari Emanuel, CEO de la agencia de talentos William Morris Endeavor, quien anteriormente instó públicamente a empresas para que terminaran su relación con él. Con letras blancas y fondo negro, West se expresó tras publicaciones de bromas como “Ye cortando lazos con Kanye West”.

“Perdí 2 mil millones de dólares en un día y todavía estoy vivo. Este es un discurso de amor; todavía te amo, Dios continúa amándote. El dinero no es quien soy, la gente es quien soy”, escribió luego de que marcas como Adidas y Balenciaga anunciaran que dejarían de trabajar en conjunto.

Kanye West aseguró que perdió 2 mil millones de dólares en un día (Foto: Instagram @kanyewest)

A la iniciativa se sumaron también los jugadores Aaron Donald, de Los Angeles Rams, y Jaylen Brown, de Boston Celtics, quienes eran representados por su agencia de marketing Donda Sports.

Kanye West es escoltado de oficinas de Skechers

Este miércoles por la tarde, el intérprete de ‘Praise God’ acudió al corporativo de Skechers, con sede en Los Ángeles. De acuerdo con un comunicado de la compañía, esto ocurrió “sin previo aviso y sin invitación”, razón por la que elementos de seguridad lo escoltaron para abandonar el edificio.

“Teniendo en cuenta que Ye estaba involucrado en una filmación no autorizada, dos ejecutivos de Skechers lo escoltaron a él y a su grupo fuera del edificio después de una breve conversación”, dijeron, al mismo tiempo que aseveraron que no están considerado ni tienen intención de trabajar con él. “Condenamos sus recientes comentarios divisivos y no toleramos el antisemitismo ni ninguna otra forma de discurso de odio”, agregaron.