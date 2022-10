Lucero y Mijares responden por qué no volverían a casarse: ‘¿Tan mal la pasaste?’

Lucero y Mijares se divorciaron en 2011; revelaron las razones por las que no volverían a casarse (Foto: Instagram @oficialmijares)

Desde que Lucero y Mijares unieron su talento en la gira ‘Hasta que se nos hizo’ han mostrado la buena relación que mantienen luego de su divorcio en 2011 tras 14 años juntos, por lo que uno de sus conciertos fue el marco en donde revelaron las razones por las que no volverían a estar juntos.

Pese a que ambos tienen pareja, el público les pide “beso” en cada oportunidad, algo sobre lo que los padres de dos hijos bromean. “¿No te pasa eso de cuando dicen: ‘ay, yo creo que ya van a volver’? Y nosotros: ‘¡No, espérate!’”, comenzó Lucero ante la interrupción del cantante. “Es que, ¿tan mal la pasaste?”.

No es que la también actriz no la haya pasado bien. “No así como para repetirlo otra vez”, le respondió. “Es que, ¿sabes qué pasa?, que luego ya los que vuelven, qué flojera”, agregó.

Quien pone voz a ‘El privilegio de amar’ aseguró que en las segundas oportunidades ya conoces a la otra persona. “Ya te sabes todo, o sea, ya no es la novedad. Imagínate que yo me vuelvo a casar con Manuelito. Pobre, pero imagínate que me tiene que volver a oír cantar, tiene que volver a ver cómo lavo los trastes, cómo barro, cómo trapeo, cómo cocino”, dijo ella ante la risa de los presentes. “Todas esas cosas yo las hacía”.

El jalón de Mijares a Lucero tras coqueteo a fan

Recientemente la ‘Novia de América’ se puso de cuclillas sobre el escenario para darle un beso a un seguidor que se encontraba entre las primeras filas del recinto, ante la mirada del intérprete de ‘Soldado del amor’.

Mientras que Lucero es aplaudida por su gesto, Mijares la jala delicadamente para llevársela mientras ella da algunos pasos hacia atrás, por lo que los usuarios en redes comentaron que se había tratado de un episodio de celos entre la expareja que volverá por cuarta vez al Auditorio Nacional el próximo 25 de noviembre.