‘Fichis’, hermano de Yuya, denuncia robo en su casa; no piensa tomar acciones legales

El influencer Sergio Castrejón, mejor conocido como ‘Fichis’, hermano de Yuya, denunció recientemente en su canal de YouTube que él y su esposa, Paola Poulain, sufrieron de robo a casa habitación y fueron despojados de aproximadamente 80 mil pesos en objetos de valor.

Y a pesar de que señaló que sabían quién fue la persona que hurtó en su hogar, no tomarían ningún tipo de acción legal en su contra.

Lo anterior lo dieron a conocer a través de su canal Amor Eterno, en el que los youtubers realizaron un blog hablando sobre su mala experiencia y narraron qué fue lo que ocurrió, desde los objetos que se llevaron hasta la resolución a la que llegaron.

Hermano de Yuya narró cómo fue que le robaron en su casa

De acuerdo con lo que ‘Fichis’ y Paola narraron en su video, ellos se ausentaron por dos días de su departamento, ubicado en Cuernavaca, Morelos. Cuando él entró a su casa encontró algunas cosas desacomodadas y otras faltantes, por lo que se puso a indagar qué fue lo que se llevaron.

Entre las cosas que ya no estaban, fueron consolas de video, sus anillos de matrimonio y de compromiso, joyas de la también influencer, entre otras cosas; en total, se habrían llevado un total de 80 mil pesos aproximadamente.

En primera instancia, señalaron a la persona que realizaba la limpieza en su hogar, pues sería la única persona que tenía acceso a su casa. Después de revisar las cámaras de vigilancia de su edificio y de que no les contestaran los mensajes, confirmaron que fue la empleada doméstica quien hurtó su hogar.

Sin embargo, al momento de encararla ella les negó todo y se puso a la defensiva. “Yo no me he me he llevado ningún aparato de usted, si usted piensa que yo me lo llevé, yo se lo regreso, yo no me he llevado ningún aparato. Se lo juro que yo no me he llevado ningún aparato”.

‘Fichis’ no piensa tomar acciones legales en contra de la señora que robó en su casa

Cuando la mujer negó que ella había sido quien les robó sus cosas a pesar de tener las pruebas, ellos decidieron no tomar acciones legales en su contra.

La decisión la tomaron con el argumento de esperar que las cosas que les robó le sean de provecho, y que con el valor de los objetos robados pueda salir adelante con su familia, pues en ocasiones anteriores la mujer les habría contado que su hija estaba muy enferma y que sufría maltrato por parte de su pareja.

En momentos sí tenían la intención de denunciar, pues se dijeron traicionados porque ya tenían años trabajando con la señora y la llegaron a ayudar en más de una ocasión, pero terminar por declinar tomar acciones legales.