Roger Waters lanza carta abierta a Putin y le pide el fin de la invasión Rusa en Ucrania

El británico Roger Waters, confundador de Pink Floyd, mandó una carta abierta al presidente de Rusia, Vladimir Putin, luego de que en Cracovia, Polonia, le fueran cancelados dos conciertos como parte de su gira mundial, que presentará a mediados de octubre en México, después de que le escribiera a la primera dama de Ucrania, Olena Zelenska.

El compositor afirmó que desde la invasión el pasado 24 de febrero ha intentado usar su influencia para alentar parar el fuego y llegar a un acuerdo diplomático que aborde las necesidades de seguridad en ambas naciones. Sin embargo, apuntó a que fue cuestionado sobre por qué no se había dirigido a Putin. En sus redes sociales escribió la respuesta.

Las palabras de Roger Waters a Vladimir Putin

De acuerdo con Waters, cada vez más personas le pidieron que se expresara directamente a Putin. “En primer lugar, ¿le gustaría ver el final de esta guerra? Si tuviera que responder y decir: ‘Sí, por favor’. Eso inmediatamente haría las cosas mucho más fáciles”, comenzó el bajista.

Asimismo, lo animó a que también ayudaría afirmar que la Federación no tiene intereses territoriales más allá de la seguridad de las poblaciones de habla rusa de Crimea, Donetsk y Lubansk.

“Digo esto porque conozco a algunas personas que piensan que quieres invadir toda Europa, comenzando con Polonia y el resto de los estados bálticos. Si lo haces, vete a la m…, y es mejor que todos dejemos de jugar el juego desesperadamente peligroso del pollo nuclear con el que los halcones de ambos lados del Atlántico parecen tan cómodos”, añadió.

Waters se refirió a sus hijos y nietos, como la mayoría de personas en el mundo, por lo que argumentó que nadie disfrutaría una guerra. “Por favor, Sr. Putin, complázcame y háganos esa garantía”, dijo luego de apuntar a sus discursos. Si la paz pudiera negociarse “tendría que incluir un acuerdo absolutamente vinculante para no invadir a nadie nunca más”.

Aunque el músico señaló que consideraría una respuesta como un paso honorable en la dirección correcta, también señaló que Estados Unidos y OTAN invaden a países soberanos “en un abrir y cerrar de ojos, o por unos barriles de petróleo, pero eso no significa que debas hacerlo, tu invasión de Ucrania me tomó completamente por sorpresa, fue una atroz guerra de agresión, provocada o no”.