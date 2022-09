Fernando del Solar había firmado una carta de voluntad anticipada: ‘Que te ayuden a partir’

El pasado 30 de junio se dio a conocer el fallecimiento de Fernando del Solar. El exconductor argentino había sido diagnosticado con cáncer en 2012, padecimiento del que fue dado de alta a mediados de 2020. No obstante, en 2018, del Solar firmó una carta de voluntad anticipada donde deja asentado su deseo de no continuar con vida si sus signos vitales dependieran de medios artificiales.

Durante ocho años el también actor recurrió a diversos tratamientos contra el cáncer, enfermedad que lo mantuvo lejos de los foros de televisión y grabación. Cabe aclarar que la causa de su fallecimiento no fue debido al cáncer, sino a complicaciones respiratorias que derivaron en una neumonía.

Fernando del Solar y su carta de voluntad anticipada

Dos años antes de que del Solar comunicara que estaba libre de cáncer, el exconductor decidió firmar una carta de voluntad anticipada, pues para entonces el panorama de su diagnóstico era complicado.

Sin embargo fue dos años después cuando decidió compartirlo con su familia y el público en una entrevista para el programa de espectáculos de Sale el Sol.

En dicha intervención el argentino señaló que en ese documento él daba la autorización al personal médico encargado para que, en caso de que requiriera forzosamente de aparatos de asistencia para sobrevivir, lo desconectaran.

“La voluntad anticipada es una carta donde uno aclara en uso de todas sus facultades, que en caso de mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides, siendo consciente hoy y estando bien, que te desconecten, que así no quieres vivir. Que te ayuden a partir, pero ya no estar conectado”, declaró del Solar.

Asimismo destacó que tomó dicha decisión porque ya había pasado por una situación crítica y que no le hubiera gustado permanecer en coma o inconsciente durante años mientras su familia permanecía al filo de la incertidumbre.

“Si llegara a suceder esto, está escrito un papel y nadie tiene que hacerse responsable, es mi decisión, es mi voluntad y déjenme volar”, dijo el exconductor de Venga la Alegría.

Jorge Falcón también firmó una carta de voluntad anticipada

Tras anunciar su retiro de los escenarios, el comediante mexicano Jorge Falcón, mejor conocido como JojoJorge Falcón, ha revelado que ya tiene todo listo para cuando llegue el día de su muerte, incluso preparó una carta de voluntad anticipada en donde da su último deseo: si algo le pasa quiere que lo dejen morir.

Asimismo, durante uno de sus shows de despedida a beneficio de la Casa del Actor, el cómico de 70 años también confió que desde hace tres décadas cuenta con su testamento en orden.

“Tengo una carta escrita para que no me puedan hacer nada si me da cáncer o lo que me dé, que me dejen morir. Se llama voluntad anticipada; los hospitales se encargan de vaciarte los bolsillos; a mí me pasó con mi papa que llegó un doctor y me dijo que lo sacara”, dijo al programa Ventaneando.

El actor declaró que la razón de su retiro de los shows se debe a que quiere disfrutar de tiempo de calidad para él y compartirlo con su familia.

“Me retiro dignamente del espectáculo. Ya me cansé, son 50 años de la comedia”, señaló el actor.