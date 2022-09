Christian Nodal reveló que sus papás nunca le han dado regalos: ‘Ni un celular’, dijo

Christian Nodal es en la actualidad uno de los artistas del regional mexicano más populares, aunque en los últimos meses han destacado diversas polémicas en las que ha estado envuelto: desde las relacionadas con su exprometida Belinda, pasando por sus radicales cambios de look, la tiradera que hizo contra J Balvin e incluso su nuevo romance con Cazzu.

En esta ocasión, Nodal recurrió a sus redes sociales -y a alguno de sus amigos- para evidenciar una situación relacionada con su familia: el hecho de que sus papás nunca han tenido algún detalle con él.

Christian Nodal revela que sus papás no le han regalado nada

El intérprete de ‘Ya no somos ni seremos’ se encontraba haciendo una transmisión en vivo en su perfil de Instagram al mismo tiempo que sostenía una llamada telefónica con uno de sus amigos.

En la plática, Nodal le aseguraba a su interlocutor que sus padres nunca le habían regalado nada, cuando a sus hermanos menores les han dado varios obsequios; incluso uno de los obsequios era algo con lo que él soñaba pero terminó siendo para su hermana Amely.

“Mi carro de los sueños era un Jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el pinche Jeep a sus 15 años? ¡A mi hermana! Güey, a mí nunca me regalaron ni un pinche celular. Siempre me la tuve que pelar para conseguir todo lo que quería”, reveló el artista sonorense.

De acuerdo con Christian, sus papás siempre han consentido a sus hermanos con regalos, mientras él no ha recibido algo así de su parte, atribuyéndolo a que, quizá, sea porque él es el hermano mayor.

“A estos morritos les regalan todo; a Amely le regalan todo. Hasta hoy en día, a mí no me regalan nada, carnal, nada”, compartió con su amigo, quien se dijo identificado con las palabras del cantante.

Como en el chat de su transmisión comenzaron a decirle que ‘ya estaba grande’ para pedirle cosas a sus papás, él contestó que lo único que le gustaría es un detalle, pues nunca ha recibido algo así de sus papás.

“Yo no quiero que me regalen ya un carro ni nada de eso. Sólo un pinche detalle de ‘ay, mi hijo, te quiero’, algo simbólico… Yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza, güey, por eso me agüito”, finalizó ese fragmento de su transmisión que se va vuelto viral en redes sociales.