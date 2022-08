Johnny Depp podría aparecer por sorpresa en los MTV Video Music Awards

Johnny Depp estaría listo para una nueva aparición pública luego del mediático juicio que enfrentó con su exesposa Amber Heard y cuyo veredicto lo favoreció. El actor se disfrazaría para una aparición sorpresa en los MTV Video Music Awards, ceremonia de premios que se transmitirá el próximo 28 de agosto.

Fuentes de producción del evento le dijeron a TMZ que el protagonista de Piratas del Caribe está en conversaciones con los productores del programa para vestirse como el popular personaje de la red ‘Moonman’. También se esperaría que en algún momento se quite la máscara para mostrar su rostro.

A lo largo de su carrera, Depp ganó 5 MTV Movie Awards en las categorías de mejor interpretación masculina, mejor villano, superestrella global y el premio generación, en 2012. Esta noticia se da después del regreso del histrión al cine con Jeanne du Barry y tras el anuncio de su primera película como director luego de más de dos décadas, además de su contrato para la fragancia Sauvage.

El regreso de Johnny Depp como director

El también músico dirigirá una nueva película titulada Modigliani, 25 años después de rodar The Brave (1997) que fue su debut, adelantó The Hollywood Reporter. El filme, que comenzará a rodarse en Europa la próxima primavera, está coproducido por Al Pacino y su reparto aún no ha sido revelado.

La trama se basa en la obra teatral de Dennis McIntyre y cuenta las turbulencias en la vida del artista Amedeo Modigliani durante la segunda década del siglo XX hasta convertirse en una leyenda de la pintura y escultura italiana.

“La vida de Modigliani tuvo grandes dificultades, pero también un triunfo final. Se trata de una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse”, reveló Depp.

La obra teatral original será adaptada por Jerzy y Mary Kromolowski; volverá a unir en la producción a Al Pacino y al iraní Barry Navidi, una dupla que trabajó de manera conjunta en películas como The Merchand of Venice (2004) y Wilde Salomé (2011), con una notable recepción por parte de la crítica.

*Con información de EFE.