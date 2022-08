Ilse, de Flans, le dedica mensaje a ‘Amparín’ Serrano: ‘Me quedé con ganas de ser tu amiga’

Luego de que el mundo conociera la muerte de Amparo ‘Amparín’ Serrano, la creadora de la marca Distroller, a los 56 años, después de ser internada por un accidente doméstico, han salido a relucir las palabras de despedida de quienes la conocieron, a las cuales se sumó Ilse, integrante de Flans, agrupación que la diseñadora integró durante muy poco tiempo.

En los ochentas, Serrano incursionó en la industria de la música como parte de Media Luna, aunque pronto se alineó en un nuevo proyecto en el que no pudo sobresalir ya que la productora Mildred Villafañe no vio con buenos ojos que terminara su carrera profesional, por lo que la sacó del grupo.

¿Qué dijo Ilse sobre ‘Amparín’ Serrano?

Por medio de una publicación en redes sociales, Ilse María Olivo –quien se dice que fue quien sustituyó a Amparo en Flans– se despidió de la empresaria, a quien aseguró conocer muy poco.

“Fuiste directamente responsable de que yo entrara al lugar que me cambiaría la vida para siempre. Fue tu particular sentido del humor el que me ilusionaba a convivir contigo en ese proyecto de la hermana de Marian, al que me estaban invitando a hacer una prueba…Flans”, reveló.

Asimismo, contó sobre esos años, en donde le mostraron los pilotos del programa en formato videocasete. “Eran puros chistes locales, pero con los tuyos me atacaba de la risa. Te vi 4 o 5 veces personalmente y me quedé con las ganas de que fuéramos amigas y reírme de tu ingenio”, agregó la cantante.

De esta forma aseguró que era una fan entusiasta de sus logros. “Me siento, de alguna manera, conectada contigo. Estoy en shock, estoy en shock, estoy en shock. Amparin, si todos estamos aquí para cumplir una misión, tú ultra cumpliste”, sentenció quien en últimas fechas se ha subido a los escenarios junto a Pandora.