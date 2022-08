¿’Amparín’ Serrano formó parte de Flans? Esto sabemos

Hace unas horas se informó del sensible fallecimiento de Amparo ‘Amparín’ Serrano, creadora de la marca Distroller, a los 56 años de edad tras haber permanecido hospitalizada algunos días por un accidente doméstico.

Amparo Serrano, además de empresaria y diseñadora, también incursionó en la música; fue integrante de un grupo llamado Media Luna, que a finales de los ochenta lanzó éxitos como ‘La Luna’, ‘¿Dime porque tú? y ‘Sueños’.

Se habla de qué formó parte de Flans, aunque no se le vio en ninguna presentación y tampoco aparece su nombre en el primer disco. ¿Qué hay de cierto en ello?

‘Amparín’ Serrano habló de su estancia en Flans

Durante una entrevista que sostuvo con Mara Patricia Castañeda, publicada en enero de 2021, la madre de Minnie West compartió que, efectivamente, formó parte de la agrupación; sin embargo, fue obligada a salir de la misma por la productora, Mildred Villafañe.

“Cuando me corrieron de Flans me quedé muy herida”, reveló la creadora de la ‘Virgencita plis’, por lo que automáticamente la conductora le preguntó la razón por la cual había salido de la agrupación. ¿La respuesta? Por querer terminar una carrera.

“En mi casa, de toda la libertad que hubo, había una regla: terminar una carrera. Entonces yo tenía que terminar la carrera de diseño y Mildred quería que dejara esa carrera, y yo no podía dejar esa carrera. A lo mejor le dio miedo que a la mera hora no llegara, pero yo estaba super comprometida”, confesó la diseñadora.

También compartió que, después de muchos años, se reencontró con Villafañe, a quien dice haber entendido sobre el por qué tomo aquella decisión, pero reitera que eso le dolió mucho en ese entonces; incluso mencionó que, tras el rechazo de Flans, su estima bajó considerablemente.

“Ahora ya la entiendo, antes no; y me costó mucho trabajo recuperarme de eso”, dijo la empresaria en aquella entrevista, quien además mencionó que, después de eso, formó una agrupación llamada Media Luna, aunque no prosperó como ella esperaba.

Flans hablan sobre ‘Amparín’ Serrano

Hace algunos años, Mimi, Ivonne e Ilse hablaron sobre ‘Amparín’, y reiteraron que la decisión de que ella saliera fue tomada por parte de ‘las cabezas’ de la agrupación.

“‘Amparín’ es una preciosa niña que estaba en el grupo y que alguien de voz de arriba decidió sacarla [...] O sea, nos culpan a nosotras y no es culpa ni de Mini ni mía. O sea, la situación fue una decisión de alguien más”, expresó Ivonne.

De acuerdo con lo que platicaron, Ilse entró en lugar de ‘Amparín’ a Flans para comenzar el proyecto que hasta el día de hoy sigue vigente. Sin embargo, le tuvieron gran estima a la creadora de Distroller.