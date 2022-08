‘Amparín’ Serrano, creadora de Distroller, fallece a los 57 años

La diseñadora gráfica Amparo ‘Amparín’ Serrano, creadora de la marca Distroller, falleció a los 57 años en la Ciudad de México, de acuerdo con los primeros reportes.

La artista, diseñadora y empresaria de ‘Virgencita Plis’ estuvo hospitalizada tres días en estado grave a consecuencia de un accidente doméstico.

“Persona de una sola pieza, mi mamá. Deshecha por dentro, por fuera no puedo expresar lo mucho que te amo mamá, que sin ti esto no es vida, que se te conceda el milagro que le has dado tú a millones de personas”, escribió Camila West en una historia de Instagram, pidiendo a sus seguidores que rezaran por ella.

Sin embargo, hace unos momento subió una publicación en su perfil donde confirma el deceso de su madre: “¿Cómo te pudiste ir así? Tenías tanto por delante, no entiendo el protocolo de esta vida y menos sin ti”, escribió la joven.

Minnie West, su otra hija, también dedicó unas palabras a Amparo: “Mamá: escribo esto con el corazón hecho pedazos sin creer que esto es verdad, esto es una pesadilla, me voy a despertar y vas a estar aquí… bailando, dibujando, llenando al mundo de creatividad, felicidad y de mala ortografía”, escribió la productora, haciendo referencia con lo último a los diseños de Distroller.





Con información de Alejandra Rodríguez

Información en desarrollo...