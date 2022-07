‘Mi salud como prioridad’: Shawn Mendes cancela las fechas de su gira mundial

El cantante canadiense Shawn Mendes asegura que debe poner a su salud como su primera prioridad, por lo que canceló las fechas de ‘Wonder: The World Tour’ después de que recientemente pospusiera sus espectáculos. La razón: sanar mentalmente.

El anuncio lo dio por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales. El intérprete de ‘It’ll be ok’ comenzó a ofrecer conciertos en junio pasado, en Portland, y tenía programado finalizar hasta mediados del próximo año. Mendes aseguró que reprogramará lo cancelado en América del Norte, Europa y Reino Unido.

Las palabras de Shawn Mendes

El artista contó que sentía que estaba listo para volver al escenario luego de los desafíos de la cuarentena causada por la COVID-19, pero no fue como esperaba. “No estaba totalmente preparado para el costo de volver a la carretera”, explicó.

La expareja de Camila Cabello, con quien se reunió a principios de año, se tomará el tiempo necesario para sanar, restaurarse y rejuvenecer. “Comencé esta gira emocionado de finalmente volver a tocar en vivo después de un largo descanso debido a la pandemia, pero la realidad es que no estaba preparado para lo difícil que sería la gira después de este tiempo fuera”, argumentó.

La decisión fue tomada a conciencia luego de una plática con su equipo y con un grupo de profesionales de la salud. “Se ha vuelto más claro que necesito tomarme el tiempo que nunca me tomé personalmente, para crecer y volver más fuerte”.

“Tengo que poner mi salud como mi primera prioridad. Esto no significa que voy a dejar de estar haciendo nueva música y no puedo esperar a verte en el tour en el futuro. Sé que ustedes han esperado mucho tiempo para ver estos shows y me rompe el corazón decirles esto, pero les prometo que volveré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar”, añadió.