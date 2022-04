Shawn Mendes lanza ‘When You’re Gone’, ¿tema dedicado a Camila Cabello?

Mendes acaba de estrenar su canción 'When You're Gone'. (Instagram: @shawnmendes / @camila_cabello)

El duelo tras una ruptura amorosa siempre suele ser complicado, pero cuando eres un artista, lo puedes tomar para inspirarte y crear. Esto fue lo que pasó con Shawn Mendes, quien estrenó la madrugada de este viernes su canción ‘When You’re Gone’, que está inspirada en su ‘truene’ con la también cantante Camila Cabello, con quien duró dos años.

En una entrevista con Extra, retomada por People, confesó que escribió la canción un mes después de que él y Cabello se separaran en noviembre de 2021; es decir, a finales del año pasado.

“Un mes después, empiezas a tener todos los recuerdos de las cosas que sucedieron, y todos los recuerdos de tantas cosas increíbles... y estaba escribiendo sobre eso”, dijo Mendes.

El cantante canadiense expresó que escribió el sencillo porque quería ser “abierto y sincero, y la única forma en que puedes conectarte con personas reales de una manera real es siendo sincero y vulnerable”.

Actualmente, la canción se encuentra como la tendencia número 28 de música en YouTube, donde el video acumula más de 4.7 millones de visualizaciones hasta el momento.

¿De qué trata ‘When You’re Gone’ de Shawn Mendes?

La letra de la canción habla sobre lo complicado que resulta separarse de la persona que se ama, y de los profundos deseos que se pueden experimentar de recuperarla. Algunas de las frases que se pueden encontrar en su sencillo, que posee una melodía alegre en contraste con su letra, recitan lo siguiente:

“Es difícil para mí dejarte ir / así que solo estoy tratando de aguantar”, “No quiero que te vayas / porque no sabía que tenerte era lo mejor que me había pasado en la vida”, o “Solo estoy tratando de aguantar / empezando a sentir que no me necesitas / Quiero creer que todo es para mejor / se está volviendo real. / Te estoy extrañando profundamente”.

Shawn Mendes ya había hablado de esta canción

El pasado 16 de marzo, Shawn Mendes publicó un vídeo en el que aparecía tocando en piano su reciente estreno, y después subió otro compartiendo algunos de sus pensamientos con sus seguidores en torno a una ruptura amorosa, que muchos de sus seguidores relacionaron con sus sentimientos por su ‘truene’ con Camila.

“Cuando rompes con alguien, no te das cuenta de toda la mie*** que viene después. Es como, ¿a quién llamo cuando tengo un ataque de pánico? o ¿a quién llamo cuando no puedo más? Creo que esta es mi realidad ahora”, se sinceró el cantante de Stitches.

Relación de Shawn Mendes y Camila Cabello

Aunque se conocieron en 2014 durante un tour de Austin Malone, dieron a conocer su noviazgo a mediados de 2019, justo después del lanzamiento del sencillo Señorita, que se hizo acreedor de un premio American Music Award por la colaboración del año y recibió una nominación al Grammy.

En un principio, la cubano-estadounidense y el canadiense fueron vistos de la mano por las calles de Nueva York, pero el romance seguía sin confirmarse. Fue con un gran beso que dieron fin a las especulaciones y tiempo después mostraron que su relación era más que formal al vivir juntos durante la pandemia causada por COVID-19.

Durante los dos años que hicieron oficila su noviazgo, ‘derramaban miel’ por donde pasaban; incluso visitaron algunas veces México, donde precisamente se les vio como pareja por última vez.

En noviembre de 2021 dieron a conocer el rompimiento sin revelar las razones de su decisión. “Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como seres humanos es más fuerte que nunca”, se lee en sus respectivas cuentas de Instagram, firmada por ambos cantantes.

“Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Agradecemos su apoyo desde el principio y el futuro”, fueron las palabras con las que finalizaron el anuncio que sorprendió a sus miles de seguidores.