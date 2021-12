‘It’ll be ok’ de Shawn Mendes, ¿una dedicatoria a su rompimiento con Camila Cabello?

Shawn Mendes estrena su sencillo 'It'll be ok' tras su ruptura con Camila Cabello (Foto: Twitter @ShawnMendes)

Dos semanas después de que Shawn Mendes y Camila Cabello anunciaran su separación tras un noviazgo de dos años, el cantante presenta su nuevo sencillo titulado “It’ll be ok”.

Aunque por medio de un comunicado la pareja expresó que continuarían su relación como mejores amigos, los seguidores del también modelo canadiense han relacionado la letra de su nueva música con la ruptura y se preguntan si el tema lo ayuda a desahogar su corazón roto ahora que volvió a la soltería.

“¿Lo lograremos? ¿Esto va a doler?”, canta Mendes en un pedazo de la canción que subió a sus redes sociales con un fondo negro y letras blancas que van apareciendo poco a poco en la pantalla. Se trata de una balada pop que se acompaña de lo que parecen sintetizadores de órgano.

Mientras que Cabello se ha visto paseando por las calles de Los Ángeles y ser contenida por amigos al montar a caballo, al cantante se le vio en el frío de Canadá. Las especulaciones sobre su rompimiento no se han hecho esperar y mientras la ex Fifth Harmony relató que sus periodos de ansiedad pudieron contribuir, fuentes cercanas a la pareja aseguran que él dio el primer paso.

“Se siente como si realmente no me hubiera conectado con ustedes en un tiempo. Los extraño, espero que les encante esta canción”, escribió Mendes en una publicación posterior al anuncio del lanzamiento de este 1 de diciembre.

Mendes estrenó su cuarto álbum de estudio en 2020. Wonder es el último material completo que sacó a la luz y en el que colaboró con Justin Bieber. A raíz de la pandemia, sus presentaciones en vivo se pusieron en pausa, pero ahora espera volver a los escenarios con su gira Wonder: The World Tour en 2022, con fechas a partir de marzo que darán inicio en Copenhague, Dinamarca.