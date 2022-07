Ricky Martin irá a juicio acusado de violencia doméstica; confirman fecha de primera audiencia

Tras haber sido acusado de violencia doméstica y encarar una orden de restricción en su contra, Ricky Martin hará frente a la situación en tribunales, tal como afirmó hace algunos días: “Enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza”.

De acuerdo con la prensa local de Puerto Rico, la primera audiencia tendrá lugar el próximo jueves 21 de julio, aunque en diversos comunicados emitidos por el cantante ha afirmado todas las acusaciones de las que ha sido objeto en los últimos días son “completamente falsas”.

El cantante de ‘La Bomba’ deberá acudir al Tribunal de Primera Instancia de San Juan a una vista adjudicativa sobre la denuncia en su contra de la Ley 54, que protege a las víctimas de violencia doméstica; la orden judicial fue expedida el 3 de julio pasado por la jueza Raiza Cajigas Campbell, del mencionado tribunal.

Acusan a Ricky Martin de violencia doméstica

Fue el pasado 3 de julio cuando se dio a conocer que la Policía de Puerto Rico se encontraba en proceso de diligenciar una orden de protección emitida contra Ricky Martin ya que fue acusado de ejercer violencia doméstica, aunque no se reveló el nombre de quien hizo dicha petición al tratarse de un caso bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

El documento alega que el artista llamaba con frecuencia al demandante y ha merodeado incluso alrededor de su residencia en al menos tres ocasiones, por lo que “el peticionario teme por su seguridad”.

Algunos medios puertorriqueños afirmaban que quien había interpuesto la restricción contra el intérprete de ‘Living la vida loca’ había sido un amante, pero esta información nunca fue confirmada.

Hermano de Ricky Martin revela quién lo demandó

Más adelante, Eric Martin, hermano del cantante de 50 años, afirmó que no había sido un ‘amante’ de su hermano, sino su sobrino, aunque no dijo en ningún momento su nombre.

“Esto es un mensaje para mi sobrino querido, que lo quiero en el alma y su familia lo quiere en el alma”, comienza en un video transmitido por Instagram. “Que él tenga problemas mentales son otros 20 pesos y hemos estado luchando toda la vida por eso, pero eso no se sabe porque se mantiene callado. Pero yo ya estoy cansado de estar callado y si se ‘destapó la olla de grillo’. Es por eso que yo siempre he dicho: mucho cuidado con la Ley 54. No todo el que usa la ley de protección es el que está diciendo la verdad”.





Con información de EFE