¿Rihanna y A$AP Rocky terminaron? Esto es lo que sabemos

En las últimas horas se ha especulado en distintos medios y redes sociales sobre el rompimiento de Rihanna (quien se encuentra en su tercer trimestre de embarazo) y A$AP Rocky por una supuesta infidelidad por parte de él con una diseñadora de calzado.

Hasta el momento, esta información todavía no está confirmada por ninguna de las dos partes involucradas, sin embargo existe una versión en común que es la que se está difundiendo.

¿Quién comenzó a circular la noticia de que Rihanna y A$AP Rocky terminaron?

Todo comenzó en Twitter, cuando el usuario (@LOUIS_via_ROMA), influencer que colabora para Interview Magazine, publicó el jueves que la empresaria y el rapero habían terminado su relación porque él le fue infiel con una de sus colaboradoras en Fenty, marca de la que Rihanna es dueña.

“Rihanna rompió con él (A$AP Rocky) después de que lo descubrió engañándolo con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi”, escribió en un primer tuit. “Amina fue responsable de diseñar el calzado de Fenty, y se ve a menudo a Rihanna con zapatos personalizados de su propia marca”, publicó Louis.

Hilo de LOUIS en Twitter.

También dijo que no es una novedad que esto haya pasado, pues Amina y A$AP habían sido vistos juntos hace algunos años, e incluso ambos hicieron una colaboración de calzado.

En algunos medios también se habla de que Kurrco, revista digital con contenido orientado al rap y hip hop fue quien dio la primicia, pero el medio habría eliminado su publicación.

Búsqueda de la publicación de Kurrco en Twitter.

¿Qué es lo que sabe sobre el rompimiento de Rihanna y A$AP Rocky?

Hasta el momento no hay mucha información al respecto. Sin embargo, TMZ relata que una fuente cercana a ambos artistas habló con ellos y desmintió los rumores que existían en torno a la pareja que tendrá a su primer bebé en junio o julio de este año.

“100 por ciento falso en ambos aspectos (la ruptura y la infidelidad)”, dijo la fuente, y luego agregó: “un millón por ciento no es cierto. Están bien”. Vale la pena señalar que ayer, mientras el rumor brotaba, Amina volvió a publicar fotos recientes de Rihanna en West Hollywood.

Amina Muaddi responde a rumores de infidelidad con A$AP Rocky

La misma publicación recogió algunas declaraciones que hizo la diseñadora de calzado después de verse involucrada en una controversia donde ella fue expuesta como la tercera en discordia, quien aseguró que esto no era cierto, y que si no había hecho alguna declaración antes fue porque creyó que esto había sido una broma de mal gusto.

“Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente asumí que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no sería tomado en serio.”

Pero al ver que estos rumores se hacían cada vez más grandes y que estaban manchando su nombre fue que decidió hablar, pues además la información difundida no solo la afectaba a ella, sino a gente que aprecia, como la cantante.

“Por lo tanto, tengo que hablar, ya que esto no solo está dirigido a mí, sino que está relacionado con personas a las que tengo un gran respeto y afecto. Mientras Rih continúa viviendo su vida de embarazo serena y mejor vestida y yo vuelvo a mi negocio. ¡Les deseo a todos un hermoso fin de semana de Pascua!”, finalizó Muaddi.