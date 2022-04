‘Hay que redefinir lo que se considera decente’: Rihanna cuestiona ‘reglas’ en el embarazo

La cantante Rihanna compartió cómo vive el tercer trimestre de su embarazo junto a su pareja A$AP Rocky, así como la forma en que se ha adaptado a la maternidad al buscar empoderar a las mujeres a que no se avergüencen de sus cuerpos durante esta etapa.

En una entrevista para la portada de la revista Vogue aseguró que, aunque normalmente odia los postres, ahora una dona de chocolate puede ganar su corazón. Sin embargo, otro de los antojos que ha tenido los últimos meses son las mandarinas con sal, porque en su natal Barbados remojan las frutas en el mar. La cantante se confesó sobre los cambios que ha sufrido desde que conoció la noticia. “Al principio esperaba algún cambio mágico, pero realmente sigo siendo quien soy”, dijo.

Sin embargo, ha generado un sinfín de comentarios debido a su forma de vestir, siempre mostrando su abultado vientre. Para la intérprete de ‘Umbrella’, las reglas no están establecidas por lo que puede combinar su gusto por la moda con darle la bienvenida a bebé.

Al descubrir su embarazo sabía que no haría sus compras en un pasillo de maternidad porque siempre ha disfrutado el vestirse, algo que no modificaría por los cambios en su cuerpo. “Espero que hayamos podido redefinir lo que se considera ‘decente’ para las mujeres embarazadas. Mi cuerpo está haciendo cosas increíbles en este momento, y no me avergonzaré de eso. Esta vez debería sentirse como una celebración: ¿Por qué deberías ocultar tu embarazo?”, agregó.

Aunque su relación con A$AP Rocky inició como amigos, Rihanna contó que le costó cambiar el chip porque se conocen demasiado. Todo se afianzó a raíz del confinamiento por la pandemia causada por la COVID-19, cuando se convirtió en su familia en un viaje en carretera. Ahora siente que puede hacer cualquier cosa a su lado.

Asimismo, se refirió al momento en que su madre lo conoció, al aceptarlo desde el primer momento. De ellos juntos puede decir que lo que sobresale es la transparencia sobre sus sentimientos, objetivos, miedos e inseguridades. “La vulnerabilidad de poder decir lo que sientes acerca del otro”.

Su embarazo, ¿fue planeado?

Aunque no había dado muchos detalles sobre la espera de su primogénito, en la entrevista Rihanna se sinceró para afirmar que su embarazo no tuvo una planificación, aunque tampoco fue completamente no planeado y contó lo que hizo al tener el resultado de la prueba.

“No perdí el tiempo. Lo llamé adentro y se lo mostré. Luego estuve en el consultorio del médico a la mañana siguiente y comenzó nuestro viaje. Me estaba preparando para algo loco porque sabía que no tendría mi mecanismo habitual de afrontamiento: no puedo simplemente ir y fumar un porro en este momento. Pero me sorprendió gratamente que haya podido manejarlo”, argumentó.

A sus 34 años espera que su cuerpo le permita amamantar, aunque lo que más le asusta es una posible depresión post-parto. “¿Me sentiré fuera de control emocionalmente? Esas son las historias que escucho de otras mujeres que me asustan. El equilibrio es uno de mis mayores desafíos y siempre lo ha sido. Y ahora hay otro ser humano entrando en juego, cambia lo que eso significa nuevamente”, señaló quien afirmó estar atrasada con las compras y lista para continuar con sus negocios, sabe que que no van a funcionar solos. “Mi mamá nos manejó a los tres sin siquiera acercarnos a la cantidad de recursos que tengo, así que absolutamente puedo hacerlo”.