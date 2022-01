Morgan Stevens, actor de ‘Melrose Place’ y ‘Fama’, muere a los 70 años

El actor de televisión estadunidense Morgan Stevens, reconocido por programas como Melrose Place y Fama, fue encontrado muerto en la cocina de su casa a los 70 años como consecuencia del reporte de vecinos que alertaron a la policía sobre no haberlo visto ni escuchado nada sobre él durante días.

El nacido en Knoxville debutó en la industria gracias al papel de Paul Northridge en un episodio de The Waltons (1972-1981) y posteriormente participó en sus películas de reunión como A Wedding on Walton’s Mountain (1982).

Sin embargo, uno de los proyectos que le dieron renombre fue Fama (1982-1987), cuando dio vida al profesor de teatro David Reardon de la Escuela de Arte de Nueva York durante tres temporadas. Otros de sus trabajos incluyen The Love Boat (1976), The Return of Marcus Welby M.D (1969), Magnum P.I. (1980), Hotel (1983-1988) y Roses are for the Rich (1987).

De acuerdo con TMZ, todavía no se esclarecen las causas de su muerte pero se cree que fue por causas naturales. La vida de Stevens cambió en 1989, cuando tras un accidente automovilístico fue arrestado por la policía de Los Angeles. Cuando estaba bajo custodia fue golpeado con consecuencias como una fractura de nariz, la mejilla y severas secuelas en el rostro que afectaron sus nervios y mandíbula. Aunque se pensó que conducía bajo alguna sustancia los exámenes de sangre lo absorbieron del cargo.

Después del incidente, Morgan volvió a la televisión en la década de los noventa en Melrose Place (1992-1999), junto a Josie Bissett, Thomas Calabro, Amy Locane, Doug Savant, Grant Show, Andrew Shue o Courtney Thorne-Smith. En la exitosa serie se puso en los zapatos de Nick Diamond, el abogado de la familia Parezi, durante siete episodios. Su última aparición en la pantalla chica fue en 1999 por invitación en la serie Walker Texas Ranger, protagonizada por Chuck Norris.