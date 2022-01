Muere Peter Robbins, voz de Charlie Brown, a los 65 años

Peter Robbins, quien fue el primero en prestar su voz al personaje de Charlie Brown, falleció a los 65 años después de una carrera que dio inicio en la década de los sesenta gracias a su participación para diversas animaciones de Peanuts.

La noticia fue comunicada por la familia del actor a Fox 5 San Diego y replicada por medios como Variety, con la causa del fallecimiento la semana pasada como suicidio. En 2015, tras un tiempo alejado de la actuación, Robbins luchó contra las adicciones y sus problemas de salud mental, pues en un juicio en el que se le condenó a una pena de 4 años y 8 meses en la cárcel confesó sus problemas de trastorno bipolar y esquizofrenia paranoide.

El evento ocurrió tras mandar un par de cartas que contenían amenazas en contra de Bill Gore, alguacil del condado, así como al gerente (y a su esposa) de un parque de casas móviles en Oceanside, California. En octubre de 2019 consiguió su libertad condicional tras cumplir el 80 por ciento de su condena, con la única condición de no beber alcohol ni consumir drogas ilegales.

A los siete años Peter Robbins comenzó su carrera gracias a la serie The Munsters, en donde daba vida a Elmer. Dos años más tarde prestó su voz por primera vez a Charlie Brown en el documental A Boy Named Charlie Brown (1963), que trataba sobre el creador Charles M. Schulz. A este le siguieron A Charlie Brown Christmas (1965) y It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown (1966).

Después de ser reemplazado por voces más juveniles volvió a la franquicia para el aniversario de sus veinte años con especiales como It’s Your 20th Television Anniversary, Charlie Brown (1985) y posteriormente You Don’t Look 40, Charlie Brown (1990).

Además de su trabajo con su voz como protagonista, también formó parte de programas como The Donna Reed Show (1963), F Troop (1965), Get Smart (1965) o My Three Sons (emitida hasta 1972).