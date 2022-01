Muere Meat Loaf, leyenda del rock estadounidense, a los 74 años

El mundo se despide hoy del músico estadounidense Meat Loaf, quien vendió más de 100 millones de copias alrededor del mundo, pues falleció este jueves a los 74 años en su casa rodeado de su familia.

La noticia fue confirmada por sus allegados a través de las redes sociales. “Nuestros corazones están rotos al anunciar que el incomparable Meat Loaf falleció esta noche con su esposa Deborah a su lado. Sus hijas Pearl, Amanda y amigos cercanos han estado con él durante las últimas 24 horas”, se lee en el comunicado, que no especifica las causas de su muerte.

El nacido en Dallas incursionó en el cine y la televisión gracias a sus participaciones en proyectos como El Club de la pelea (1999) con el papel del fisicoculturista Robert Paulsen o al desafortunado repartidor Eddie en Rocky Horror Picture Show (1975), además de El mundo según Wayne (1992).

“Sabemos cuánto significó para muchos de ustedes y realmente apreciamos todo el amor y el apoyo a medida que avanzamos en este momento de dolor por la pérdida de un artista tan inspirador y un hombre tan hermoso”, recalcó su familia.

El músico, dedicado durante seis décadas a las artes, ganó un premio Grammy en 1993 como mejor interpretación vocal de rock solista por I’d Do Anything for Love. En esta rama fue que alcanzó la fama popular Michael Lee Aday, su nombre real, pues la trilogía de Bat Out of Hell, su álbum debut lanzado en 1977, es uno de sus trabajos más elogiados y uno de los más vendidos en la historia de la industria.

En su adolescencia se desempeñó como jugador de futbol americano antes de mudarse para conseguir papeles en Broadway, como el musical Hair o Rockabye Hamlet. Quien estudiara en la Universidad Estatal del Norte de Texas obtuvo su apodo gracias a uno de sus entrenadores y por su padre, quien le dijo que al nacer se veía tan rojo como la carne.

Los planes continuaban para Loaf, quien en 2021 firmó un contrato para una serie que se titularía I’d Do Anything for Love. En la televisión tuvo participaciones en Elementary, South Park, Saturday Night Live o Ghost Hunters.