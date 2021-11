El futuro es la viralidad: Álvaro Díaz y el porvenir del género urbano

En un ambiente liderado por exponentes de la talla de Bad Bunny o Residente, Álvaro Díaz, un joven publicista puertorriqueño que decidió dedicarse a la música, propone derribar barreras ‘ideológicas’ y creativas con una premisa muy específica: innovar el género ‘urbano’.

Cuando una industria luce estancada, es necesario reinventarse; particularmente en la música. Y siendo más preciso aún, en la categoría del género ‘urbano’, apartado musical que tuvo un boom a principios de la década anterior, y que hoy en día vive un revival, en su mayoría, a causa de los nuevos exponentes de la misma índole.

Así es como llega Álvaro Díaz a escena. Para muchos, una de las nuevas revelaciones del género ‘urbano’, aunque desde su propia perspectiva, es una manifestación más ‘alternativa’ de dicha categoría.

En entrevista para El Financiero, y como parte del lanzamiento de su más reciente material discográfico, ‘Felicilandia’, compartió algunas sensaciones sobre lo que significa para él tomar la batuta y ser estandarte de una nueva generación en el género.

Aunque se presenta como su cuarto proyecto discográfico, Álvaro Díaz considera que ‘Felicilandia’ es su primer álbum de estudio; una suerte de ‘debut’ oficial después de haber lanzado una recopilación (Hato Rey) y un par de EPs. (San Juan Grand Prix y Díaz Antes, respectivamente). “Al saber que sería un disco de larga duración, los temas empezaron a realizarse completamente en conjunto, no fue algo que se hizo por separado”, refirió.

El concepto está inspirado, mayoritariamente, por la nostalgia. Los nombres de las canciones recuerdan la infancia del puertorriqueño, como un ‘casual day’ de los que se vivían en Puerto Rico. Para el músico, los sampleos que tiene son intencionales, con sonidos que vienen de otros lugares y ‘de otras épocas’. Sin caer en categorías específicas, el objetivo del material fue exponer la idea de un mundo mágico donde ‘los niños tristes buscan ser felices’, un elemento que Álvaro trataba de imprimir en su música desde hace mucho tiempo.

La infancia de Álvaro Díaz se convirtió en un proyecto muy específico en el que trabajar. Aunque fue solo una vez al parque de Disney, los recuerdos felices siempre fueron un sueño a retratar en sus melodías, logrando introducir la nostalgia lidiando de manera conjunta con otras emociones: “aunque las canciones no encuentran la felicidad, siempre la están buscando”, asegura.

Además de eso, el boricua afirma que la pandemia fue otro de los elementos que tomó como fuente de inspiración para crear ‘Felicilandia’. Todas las canciones se crearon mientras vivía el lockout en Puerto Rico, a partir del momento en el que entró en vigor un toque de queda obligatorio, en respuesta al brote de COVID-19 en la región.

“Aparte de comer y dormir, crear era la única opción, y salió algo ‘muy bonito’. Fueron prácticamente dos años de estar encerrado, tenía que aprovecharlo”, declaró el cantante.

“Yo soy de las personas que escribe más de lo que dice. Siento como un alivio cuando logro poner las palabras en papel. Todo es bien visual, también, (en ‘Felicilandia’) se mantiene mucho la metáfora. Al final, la idea era hacer algo muy bedroom y yo estaba grabándolo todo en mi casa (y el disco) terminó siendo algo así, pero a mí manera. No tanto como todo el mundo lo hace”, afirmó.

Sobre el género ‘urbano’ refirió que, para este particular estilo musical, una nueva generación de artistas ya era necesaria. Estar acostumbrados a ver las mismas caras se tornó como ‘un mal necesario’, pues, aunque hubiesen artistas talentosos, nunca podían verlos al mismo nivel de otros. Hoy en día, con internet, la gente se da cuenta y genera su propia opinión sobre lo que sucede en la escena y ellos son quienes deciden qué tipo de artistas consumir y a quienes pueden ‘subir a las millas’. “Eventualmente, gracias a esta herramienta un montón de artistas talentosos saldrán a la luz”, contó para El Financiero.

Incluso dentro de la música, Álvaro Díaz asegura que siempre trata de hacer lo que le gusta, aunque sabe que diferenciarse y ser único es lo más importante para destacar en esta competida industria. “Felicilandia’ se muestra como el proyecto más ‘yo’ de todos los que he hecho”, afirma. “Así como puedo escuchar tracks que son más como un reggaetón, como ‘Problemón’, de repente me da la gana de algo más suave, como ‘Online’ o ‘18+1′; así soy yo, y esa sensación la pongo en el álbum. Yo vengo de la generación MTV. Mis inicios en la música fueron escuchando ‘Enema of The State’, de Blink-182, probablemente es mi disco favorito de todos los tiempos’ y es algo que también se puede ver reflejado (en ‘Felicilandia’)”, indicó el puertorriqueño.

En temas de colaboraciones, Álvaro Díaz proclama que siempre piensa mucho en el balance que hay en los discos de un artista reconocido, y en los que pueda encontrar con uno underground. El puertorriqueño creó ‘Felicilandia’ pensando en qué artista podría darle una mejor sensación melódica a los temas, más que por tener un número o renombre.

“(Hablando de ‘Problemón’) Yo pensé que Rauw sonaría bien aquí, aunque al final intentamos hacer otro ritmo o darle una vuelta distinta a la canción, yo sabía que quedaría de una forma desde el inicio y lo hicimos así”, expresó. “Es muy familiar. Todo tiene un valor sentimental para mí, nadie está ahí por estar”, reiteró para El Financiero.

Acerca del regreso a los escenarios tras la pandemia, el cantante se siente sorprendido por la respuesta de los espectadores.

“(Cuando presentó ‘Felicilandia’) Si bien esperaba que fuera parte del público, no pensé que iban a tener que atrancar las puertas del lugar, nadie más podía entrar de lo lleno que estaba (...) (Durante el confinamiento) creo que todos hemos crecido, pero no nos hemos dado cuenta, porque yo no soy un artista que tiene demasiados números, pero lo que hice durante esa presentación en Puerto Rico, prácticamente paralizar la ciudad (por el evento), eso jamás me lo esperé. Tuvo que pasar todo eso para que mi diera cuenta”, señaló.

Álvaro Díaz se siente parte de México. “Hemos crecido con canciones que a la gente de México siempre le ha gustado. Hay muchas canciones que son grandes en México y que solamente he cantado una vez, y me encantaría ver qué pasó con ellas, ver cómo reacciona el público con ellas. Va a ser bien entretenido contemplar cómo está el público y eso solamente lo voy a ver cantando en vivo”. Finalmente, para Álvaro Díaz, la música es magia; la viralidad es el futuro y la nostalgia es ‘Felicilandia’, asegura.

Como parte de su gira promocional de ‘Felicilandia’, Álvaro Díaz estará presentándose en el Coca-Cola Flow Fest 2021 el próximo 27 de noviembre.