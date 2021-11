Homenaje a Octavio Ocaña: el actor de ‘Vecinos’ recibe Luminaria de Oro

“Gracias por dejar una profunda huella en el entretenimiento de México”, se lee en el reconocimiento que fue otorgado a Bertha Ocaña y Nerea Godínez, hermana y novia de Octavio Ocaña, durante un homenaje al actor de Vecinos, quien murió el pasado 29 de octubre a causa de un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Quien diera vida al personaje de ‘Benito Rivers’ en la serie de televisión, creada en 2005, fue homenajeado en presencia de amigos, familia y medios de comunicación con el galardón especial de honor en el mismo lugar donde de pequeño asistió para plasmar las huellas de sus manos en una placa en bronce. El paseo de las luminarias (en la plaza Galería de las Estrellas) también ha reconocido con estrellas a otras celebridades como Chabelo, Ignacio López Tarso, Ernesto Alonso o Raúl Velasco, entre otros.

Por medio de sus redes sociales, Bertha Ocaña se refirió a los hechos y reveló que acudir a un lugar que sabe que Octavio pisó le genera tristeza.

“Algún día le voy a contar a mis hijos de ti y les diré que morías por conocerlos aunque aún no existen, aunque aún no están planeados, creo que sí se me hizo tarde. Pero los llevo a ver tus huellas y seguro les costará trabajo creer que su tío era una gran estrella, pero qué mejor evidencia que todo lo que lograste y todo lo que dejaste. Te faltó mucho camino por recorrer, pero lo tenías para salir adelante. Nunca lo olvidaremos”, escribió acompañando a las imágenes.

Las versiones de la muerte del actor de 22 años dadas a conocer por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que determinan que el joven se disparó accidentalmente, han dejado más que preguntas entre el público y la comunidad artística.