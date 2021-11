“Hay Christian Nodal para rato le pese a quien le pese”: el cantante habla sobre su veto en Universal Music

Ante días de especulaciones sobre su carrera musical, Christian Nodal tomó la palabra en sus redes sociales para dejar en claro que actualmente no tiene un contrato vigente con Universal Music, además de que no existe un veto contra él porque consiguió que una juez declinara las peticiones de la disquera luego de que se negara a renovar su contrato.

“Está sucediendo algo cabrón”, comenzó Christian en un video publicado en su cuenta de Instagram. “Es imposible que sigan cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza. Yo tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas que solicitó Universal sean denegadas. No existe el veto, es falso, tanto que una juez lo está ordenando”, explicó el novio de Belinda.

El intérprete de “Adiós amor” aseguró que puede seguir colaborando con los artistas que elija ya que está preparando música y sorpresas para sus seguidores, en una ‘mejor etapa en mi carrera’. Tras romper el silencio, Nodal dejó en claro que la trasnacional quiere hacer las cosas a la mala.

“Lo que están haciendo es que a la fuerza, como yo no quise firmar un nuevo contrato, están metiendo todo este circo de los medios y redes sociales contra mí. Se me hace una injusticia porque mis cinco años de carrera los he hecho limpio, trabajando muy fuerte, entregando mi cien por ciento para ustedes y Universal no quería que me les fuera”, apuntó.

Al mismo tiempo que pidió no creer en las especulaciones sentenció que seguirá creando como lo ha hecho hasta ahora. “Hay Christian Nodal para rato le pese a quien le pese. No van a poder parar mi música ni nada que tenga que ver con mi carrera”.

La Asociación Mexicana de Productores de Fonogramas y Videogramas (AMPROFON) emitió un comunicado en octubre pasado en donde advirtió que cualquier empresario o artista debía abstenerse de contratar, divulgar, fabricar, distribuir, comercializar, explotar o vender cualquier tipo de material del cantante de regional mexicano a menos de tener el consentimiento de Universal Music.