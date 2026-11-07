¡El señor de la noche regresa! Don Omar anuncia conciertos en México: Fechas, sedes y registro a la preventa

Don Omar anunció tres conciertos en México para 2027, pero todavía no revela los recintos donde se presentará en Monterrey, Guadalajara y CDMX. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini )

Los amantes del reguetón de los 2000 tendrán una oportunidad para recordar algunos de sus temas favoritos en vivo. El cantante Don Omar anunció tres conciertos en México como parte de su próxima gira por Latinoamérica.

El intérprete de ‘Dale Don Dale’ y ‘Pobre Diabla’ incluyó a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México en su calendario de presentaciones. El recorrido, llamado The Last King World Tour Latam, también contempla fechas en países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador y Colombia, además de varias ciudades de Centroamérica.

Junto con el anuncio, el cantante puertorriqueño compartió un formulario en su página oficial para quienes quieran recibir información sobre la preventa de entradas y asegurar su lugar en la venta anticipada.

¿Cuándo son los conciertos de Don Omar en México?

‘El señor de la noche’ tiene programadas tres presentaciones en México para noviembre de 2027. La primera será en Monterrey, después viajará a Guadalajara y finalmente llegará a la capital del país. De acuerdo con el calendario publicado en su página oficial, estas son las fechas:

Monterrey: 9 de noviembre de 2027.

9 de noviembre de 2027. Guadalajara: 10 de noviembre de 2027.

10 de noviembre de 2027. Ciudad de México: 14 de noviembre de 2027.

México será una de las paradas de una gira que también llevará al cantante por distintas ciudades latinoamericanas. Su agenda contempla conciertos en Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Costa Rica y Panamá, por mencionar algunos de los puntos en donde brindará shows.

Por ahora, el cantante no ha informado cuáles serán los recintos de sus conciertos en México. Tampoco hay precios de boletos ni detalles sobre las zonas que estarán disponibles, por lo que habrá que esperar nuevos anuncios para conocer cómo será la venta.

¿Cómo registrarse a la preventa de boletos de Don Omar?

La página oficial de Don Omar señala el 19 de noviembre como fecha de inicio de la preventa. Sin embargo, todavía no se ha dado a conocer qué boletera estará a cargo de la venta de entradas ni los horarios para adquirirlas.

Mientras se conocen esos datos, los seguidores pueden registrarse en el sitio web oficial de Don Omar para recibir novedades sobre los conciertos y el proceso de venta. El formulario solicita información de contacto y permite indicar a cuál de las ciudades anunciadas se desea asistir.

Para completarlo, hay que seguir estos pasos:

Entrar a la página oficial de Don Omar Busca el apartado de registro para The Last King World Tour Latam. Ingresar tu correo electrónico Proporcionar tu nombre y apellido Elige la ciudad de tu preferencia para ir a los conciertos de Don Omar Agregar tu teléfono (este paso es opcional) Autorizar los términos y condiciones. Enviar el formulario

Es importante aclarar que completar el formulario no significa tener un boleto apartado, simplemente asegurará que puedas participar en la preventa de entradas, que de acuerdo con Don Omar se anunciará muy pronto. Por ello, te recomendamos estar pendiente de las redes sociales del cantante para conocer nuevas actualizaciones.