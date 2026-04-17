‘Nombrar para existir’: Fiesta del Libro y la Rosa 2026 llega al Centro Cultural Universitario

El 23 de abril, de acuerdo con la tradición catalana, es el Día de San Jorge (Diada de Sant Jordi), un caballero que salvó a una joven de un dragón, de cuya sangre brotó un rosal. Dada la coincidencia del aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra (22 de abril 1616) con la efeméride santjordiana, la festividad se ligó al Día Internacional del Libro. Además de que, en el mismo abril, orbitan también las celebraciones del nacimiento del dramaturgo inglés William Shakespeare (26 de abril de 1564) y del escritor hispanoperuano Inca Garcilaso de la Vega (12 de abril de 1539). Todo esto configuró una tradición cultural con el libro como figura central, aunado al romance que se simboliza en el intercambio de una rosa.

Con estos antecedentes, Cultura UNAM invita a todas y todos los bibliófilos los días 23 al 26 de abril para reunirse en el Centro Cultural Universitario para disfrutar la Fiesta del Libro y la Rosa 2026, festividad que ha llegado a su aniversario número dieciocho.

En su historia, la Fiesta del Libro y la Rosa, se ha consolidado como un espacio dedicado al fomento y divulgación de la literatura, que la escritora Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural UNAM (CulturaUNAM) define como uno de los encuentros libreros más importantes de la Ciudad de México hoy en día, y en donde se han dado cita voces de la talla de: Mariana Enriquez, Luis García Montero, Elena Poniatowska, Margo Glantz, Anne Carson (en videoconferencia), Natalia Toledo, Yásnaya Elena Aguilar, Luisa Valenzuela o la querida astrónoma universitaria, recientemente fallecida, Julieta Fierro, entre muchos otros nombres.

Esta edición 2026 la Fiesta se expande un día para desarrollar sus más de 500 actividades, divididas en diversas sedes universitarias, y que abarcan talleres, laboratorios, homenajes, presentaciones bibliográficas, eventos musicales, libros, experiencias, lecturas y conferencias, en torno a la idea de cultura de paz, bajo el lema “Nombrar para existir”. A continuación, presentamos una selección de los imperdibles de este año:

Jueves 23 de abril

La inauguración es un imperdible de este evento, que se llevará a cabo el próximo jueves 23 de abril, a las 10:30am, en el Foro Libertad, con el conversatorio “Un nombre para mí: desapariciones y literatura”, a cargo de las aclamadas escritoras Dolores Reyes (Argentina), Brenda Navarro (México), en compañía de Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural UNAM y Julia Santibáñez, directora de Literatura UNAM.

En el mismo foro, pero a las 12pm, tendrá lugar el homenaje “Miguel en nuestra memoria. Homenaje a Miguel León-Portilla, a cien años de su nacimiento”, dirigido por El Colegio Nacional, en el que participarán el arqueólogo mexicano, Eduardo Matos Moctezuma, y Javier Garciadiego.

Cerramos la primera jornada con dos actividades destacadas en el Foro Libertad. La primera, a las 6pm, será el Homenaje a Julieta Fierro, en la que participan Mónica Benítez, José Gordon, Manuel Suárez Lastra y Gabriela Frías. Por otra parte, habrá un conversatorio sobre la serie de Netflix, “Las muertas”, a las 7pm, en el que participa la actriz Arcelia Ramírez, en compañía del actor Joaquín Cossío y del cineasta Luis Estrada, involucrados en la realización del filme.

Viernes 24 de abril

En el segundo día de la Fiesta, se realizará el Sexto Laboratorio de Publicaciones y Formación Editorial de la UNAM, de 10am a 2pm, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Un espacio abierto y de colaboración interdisciplinaria que difunde los proyectos y la diversidad de la gran oferta editorial de la UNAM, mediante la conversación y el intercambio de experiencias con editoras y editores universitarios.

A las 12 pm, en el Foro Libertad, las escritoras Karla Urbano y Violeta Alejandra Santiago, junto con Socorro Venegas, directora de Libros UNAM, participarán en el conversatorio y performance “Nombrar lo ausente: las voces que faltaban. Colección Vindictas. Novela y memoria”, acompañadas de la poeta y ensayista mexicana Rocío Cerón. En el mismo Foro Libertad, a las 2 pm, se llevará a cabo el conversatorio “Antigonías”, con la participación de la actriz Marina de Tavira, la poeta Sara Uribe y la filósofa Rosaura Martínez Ruíz, en una mesa en la que reflexionarán (desde el mito griego de Antígona) en torno al fenómeno de la desaparición forzada y las consecuencias para los familiares, que ha derivado en múltiples formas de expresión.

El Fondo de Cultura Económica se suma a la Fiesta con la presentación del libro Rosario Castellanos. En los labios del viento he de llamarme árbol de muchos pájaros de Elena Poniatowska, en la que participará la autora, a las 4pm, en el Foro Libertad.

El cierre del segundo día estará a cargo de la Orquesta de Tango de la Facultad de Música de la UNAM, que, a las 7pm, en el Foro Libertad, interpretará un repertorio que abarca 100 años de desarrollo en el tango, desde compositoras y compositores que nacieron en el siglo XIX hasta quienes siguen creando.

Sábado 25 de abril

Las actividades del sábado 25 de abril comienzan con el Cuarto Seminario Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, “Narrativas para una cultura de paz en la literatura infantil y juvenil”, cuya inauguración será las 10:30 am en la Sala Carlos Chávez del CCU. Las personas interesadas deberán registrarse previamente en forms.gle/LsP25jJN5zghL5Nt7, ya que es de cupo limitado, y se les dará una constancia con el 80% de asistencia. La actividad tiene un costo de $400, con 50% de descuento con credencial estudiantes, profesores e INAMPAM.

A la 1pm, en el Foro Libertad, Brenda Navarro y la historiadora mexicana Angélica Velázquez Guadarrama presentarán el libro Leonora Carrington. Material de Lectura, un tomo dedicado a la escritora anglomexicana, parte de la serie Material de Lectura de Libros UNAM.

En el conversatorio “Imaginarios de paz: la literatura y el arte frente a la violencia en Centroamérica”, se contará con la participación internacional de la escritora salvadoreña Elena Salamanca, la artista guatemalteca Regina José Galindo y la historiadora del arte española Virginia Roy. A las 2pm, en el Foro Utopía.

Rosa Beltrán y Julia Santibáñez charlarán con las argentinas Selva Almada y Dolores Reyes en el conversatorio “Mujeres dentro y fuera de los libros”, en el Foro Utopía, a las 5pm. Y para cerrar, en el Foro Libertad, a las 7pm, se presentará Sonex, un ensamble musical que se nutre de la música tradicional africana, afroperuana y venezolana, el flamenco, la música caribeña y tendencias como el jazz, funk, hip-hop, rock y reggae.

Domingo 26 de abril

El sábado y domingo, entre las 12pm y las 6pm, estará disponible la exhibición y venta de proyectos editoriales, “LibrAs, Libres y Rosas”, en el Ágora del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), que celebra 8 años de impresiones bibliográficas, promotoras del trabajo de ecritorxs, editorxs, diseñadorxs y artistas que aportan nuevas perspectivas a los debates contemporáneos sobre género e identidad.

Los amantes de la poesía no se pueden perder “Del alma más profunda y verdadera: Jaime Sabines”, una lectura pública de poemas de Jaime Sabines, a modo de homenaje. La actividad requiere un registro previo, el cual se puede realizar en la página https://tr.ee/BRvmny

El evento estelar del último día de la FLyR 2026 es la presentación editorial del libro Tiro libre. Relatos cancheros sobre fútbol, que contará con la presencia de la periodista deportiva Marion Reimers, en compañía de Rosa Beltrán y Socorro Venegas. Tendrá lugar en el Foro Libertad a la 1pm.

La clausura de la FLyR 2026 será a las 6pm, en el Foro Libertad, con el concierto de Sonido Gallo Negro, banda mexicana que retoma las raíces de la música tropical con tintes psicodélicos. Está conformada por guitarras, órganos excéntricos, sintetizadores análogos, theremin, entre otros.

Además de las actividades anteriores, habrá talleres para personas de todas las edades, con temáticas de escritura creativa, lectura, juegos, incluso la creación de tatuajes temporales. También se llevarán exposiciones, presentaciones y conversatorios en otros recintos, como el Museo Universitario del Chopo, la Casa Universitaria del Libro (CASUL), el Colegio de San Ildefonso, y en sedes externas, como el Centro Regional de Actividades Multidisciplinarias Cuernavaca (CRIM UNAM), y la sede de la UNAM en España. Se pueden consultar en la página https://www.fiestadellibroylarosa.unam.mx/